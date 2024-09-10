NASA tarih verdi! Dev asteroit yüksek hızla Dünya'ya yaklaşıyor
NASA, 15 Eylül 2024 tarihinde Dünya'nın yakınından geçecek olan dev asteroit hakkında kritik bir uyarı yayınladı. "2024 ON" isimli gök taşı, Dünya'nın yakınından geçen asteroitlerin çoğundan daha büyük. Saatte yaklaşık 25 bin mil hızla hareket ettiği tahmin edilen cismin hızı endişeleri artırırken, meydana gelebilecek en ufak bir sapmanın bile önemli sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.
DEVASA GÖK TAŞI
NASA, Dünya'ya doğru hızla yaklaşan devasa bir asteroit hakkında uyarıda bulundu.
"2024 ON" adlı dev asteroitin çapı 213 metreden daha büyük olarak hesaplanırken 15 Eylül 2024'te Dünya'nın yakınından geçmesi bekleniyor.