NASA tarih verdi! Dev asteroit yüksek hızla Dünya'ya yaklaşıyor

DÜNYA'YA YAKIN GEÇECEK

NASA'nın Yakın Dünya Nesneleri Gözlem Programı, bu asteroidi ilk kez tespit etti. Bilim insanları, asteroitin boyutu, şekli ve bileşimi hakkında kapsamlı bilgi topladı.

Asteroit, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yaklaşık 2,6 katı olan bir mesafeden geçecek.