NASA tarih verdi: Mars'ın sırları en erken 2035'te Dünya'ya taşınıyor!
NASA, Mars'ta toplanan eski mikrobiyal yaşam izlerini taşıyan örneklerin Dünya'ya dönüş tarihi için 2035-2039 arasını işaret etti. Görev maliyetlerini düşürmek için iki alternatif plan üzerinde çalışan ajans, kararını 2025'te açıklayacağını bildirdi.
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, salı günkü açıklamasında Mars'tan toplanan ve eski mikrobiyal yaşamın izlerini bulmak için yararlanılabilecek düzinelerce kaya ve tortu örneğinin, gelecek birkaç ayın gidişatına bağlı olarak en erken 2035'te, en geç ise 2039'da Dünya'ya getirilebileceğini duyurdu.