NASA tarih verdi: Mars'ın sırları en erken 2035'te Dünya'ya taşınıyor!

NASA, Mars'ta toplanan eski mikrobiyal yaşam izlerini taşıyan örneklerin Dünya'ya dönüş tarihi için 2035-2039 arasını işaret etti. Görev maliyetlerini düşürmek için iki alternatif plan üzerinde çalışan ajans, kararını 2025'te açıklayacağını bildirdi.

NASA tarih verdi: Mars'ın sırları en erken 2035'te Dünya'ya taşınıyor! - 1

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, salı günkü açıklamasında Mars'tan toplanan ve eski mikrobiyal yaşamın izlerini bulmak için yararlanılabilecek düzinelerce kaya ve tortu örneğinin, gelecek birkaç ayın gidişatına bağlı olarak en erken 2035'te, en geç ise 2039'da Dünya'ya getirilebileceğini duyurdu.

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NASA tarih verdi: Mars'ın sırları en erken 2035'te Dünya'ya taşınıyor! - 2

The Independent'ta yer alan habere göre, ajans, Kızıl Gezegen'de 30 örnek toplamış ama bunları geri getirmenin maliyeti Mars Örnek Dönüşü görevini geciktirmişti.

Başlangıçta 11 milyar dolar tutacağı tahmin edilen görevde geri dönüş tarihi 2040 olarak belirlenmişti. Başkan Bill Nelson, bu maliyeti ve zaman çizelgesini "kabul edilemez" diye nitelemişti.

NASA tarih verdi: Mars'ın sırları en erken 2035'te Dünya'ya taşınıyor! - 3

Şimdiyse ABD uzay ajansı, daha az maliyetli bir çift seçeneği araştırdığını ve hangisini seçeceğine dair nihai kararını muhtemelen gelecek yıl vereceğini söylüyor.

NASA, Curiosity ve Perseverance keşif araçlarını Mars yüzeyine indirmek için daha önce test edilmiş ve başarıyla kullanılmış Sky Crane iniş sisteminden faydalanabilir. Bunun maliyeti 6,6'yla 7,7 milyar dolar arasında olur.

NASA tarih verdi: Mars'ın sırları en erken 2035'te Dünya'ya taşınıyor! - 4

Bunun yerine mevcut ticari ortakların tasarladığı ağır bir iniş aracını da seçebilirler. Bu daha ucuza gelir ve 5,8'le 7,1 milyar dolar arasında tutar.

Nelson, gazetecilere yaptığı açıklamada "Her iki seçenek de ilk uçaktan çok daha basitleştirilmiş, daha hızlı ve daha ucuz bir alternatif" dedi.

Geri dönüşün ne zaman gerçekleştirileceğinin yeni yönetime, ABD Kongresi'ne ve ne kadar para harcamak isteyeceklerine bağlı olduğunu söyledi.

NASA tarih verdi: Mars'ın sırları en erken 2035'te Dünya'ya taşınıyor! - 5

NASA, geçen yıl nisanda Mars'tan Dünya'ya değerli örnekleri getirmek için yenilikçi tasarımlar aradığını açıklamıştı.

Ajans "Bu tür örnekler yalnızca Güneş Sistemi'nin oluşumunu ve evrimini anlamamızı sağlamakla kalmayacak, gelecekteki insan kaşifler için hazırlık yapmak ve NASA'nın eski yaşam belirtileri arayışına desteklemek üzere de kullanılabilir" demişti.

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