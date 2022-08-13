NASA tarih verdi: Potansiyel olarak tehlikeli bir asteroit Dünya'ya hızla ilerliyor

Uzay ajansı, Dünya'ya 193 milyon kilometre kadar yaklaşan herhangi bir gök cismini "yakın Dünya nesnesi" diye sınıflandırıyor. Dünya'ya mesafesi 7,5 milyon kilometre veya daha az olan ve hızlı hareket eden gök cisimlerini ise potansiyel tehlikeli olarak nitelendiriyor.