NASA testleri sıklaştırdı: Boeing'in astronotları 1 aydır uzayda mahsur
Astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, 5 Haziran 2024 tarihinde Starliner uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS)'e gitti. 8 gün sürmesi beklenen görevde uzay aracında yaşanan arıza sonucu astronotlar yaklaşık 1 aydır ISS'te mahsur kalmış durumda. Öte yandan NASA, testlerin birkaç hafta daha süreceğini belirtti.
YOLCULUK 5 HAZİRAN'DA BAŞLAMIŞTI
Astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams Boeing'in Starliner uzay aracıyla 5 Haziran günü ISS'e yolculuk yaptı.
Sekiz gün sonra dönmeleri gerekiyordu, ancak itici sorunları ve helyum sızıntıları gecikmelere neden oldu.
ALARM İÇİN BİR NEDEN YOK
NASA ve Boeing alarm için bir neden olmadığını ve astronotların meşgul olmaya devam ettiğini söyledi.