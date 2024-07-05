NASA testleri sıklaştırdı: Boeing'in astronotları 1 aydır uzayda mahsur

TESTLER BİRKAÇ HAFTA SÜRECEK

NASA yetkilisi Steve Sitch, geçen ayın sonlarında telefonla yaptığı bir basın toplantısında, uzayda gözlemlenen sorunları tekrarlamak için bir iticinin yerde sıkı testlerden geçirildiğini söyledi. Testlerin birkaç hafta sürebileceğini de söyledi.

Sitch, "Butch ve Suni'nin uzayda mahsur kalmadıklarını çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Uzay istasyonunda güvendeler, uzay araçları iyi çalışıyor ve uzay istasyonunda geçirdikleri zamanın tadını çıkarıyorlar." diye konuştu.