NASA testleri sıklaştırdı: Boeing'in astronotları 1 aydır uzayda mahsur

Astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, 5 Haziran 2024 tarihinde Starliner uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS)'e gitti. 8 gün sürmesi beklenen görevde uzay aracında yaşanan arıza sonucu astronotlar yaklaşık 1 aydır ISS'te mahsur kalmış durumda. Öte yandan NASA, testlerin birkaç hafta daha süreceğini belirtti.

NASA testleri sıklaştırdı: Boeing'in astronotları 1 aydır uzayda mahsur - 1

YOLCULUK 5 HAZİRAN'DA BAŞLAMIŞTI

Astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams Boeing'in Starliner uzay aracıyla 5 Haziran günü ISS'e yolculuk yaptı.

Sekiz gün sonra dönmeleri gerekiyordu, ancak itici sorunları ve helyum sızıntıları gecikmelere neden oldu.

ALARM İÇİN BİR NEDEN YOK

NASA ve Boeing alarm için bir neden olmadığını ve astronotların meşgul olmaya devam ettiğini söyledi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA testleri sıklaştırdı: Boeing'in astronotları 1 aydır uzayda mahsur - 2

TESTLER BİRKAÇ HAFTA SÜRECEK

NASA yetkilisi Steve Sitch, geçen ayın sonlarında telefonla yaptığı bir basın toplantısında, uzayda gözlemlenen sorunları tekrarlamak için bir iticinin yerde sıkı testlerden geçirildiğini söyledi. Testlerin birkaç hafta sürebileceğini de söyledi.

Sitch, "Butch ve Suni'nin uzayda mahsur kalmadıklarını çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Uzay istasyonunda güvendeler, uzay araçları iyi çalışıyor ve uzay istasyonunda geçirdikleri zamanın tadını çıkarıyorlar." diye konuştu.

NASA testleri sıklaştırdı: Boeing'in astronotları 1 aydır uzayda mahsur - 3

NASA, yer tabanlı testlere ek olarak, Starliner'ın iticilerini ve sistemlerini ISS'de kenetlenmiş haldeyken test ediyor.

NASA testleri sıklaştırdı: Boeing'in astronotları 1 aydır uzayda mahsur - 4

ACELE ETMELERİNE GEREK OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Astronotlar Wilmore ve Williams ise yalnız değiller; mevcut bir görev için orada bulunan Rus ve Amerikalı astronotlara katıldılar ve uzay ajansı yetkilileri malzeme sıkıntısı ya da acele etmelerini gerektirecek bir şey olmadığını söyledi.

Yine de gecikmeler Boeing'in iş sorunlarının altını çiziyor.

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