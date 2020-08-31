NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı

NASA, ABD Başkanı Donald Trump'ın "büyük afet" ilan ettiği California'da devam eden yangınlara ait uydu görüntülerini yayınladı.

ntv.com.tr

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 1

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ABD'nin California eyaletinde devam eden yangınlara ait uydu görüntülerini paylaştı. 

NASA'nın Terra adlı uydusu tarafından 26 Ağustos’ta çekilen görüntüler, eyalette devam eden büyük yangınların yarattığı tahribatı gözler önüne serdi. 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 2

ABD basınında yer alan haberlere göre, şu anda bu yangınların yalnızca 3’te 1’lik bir kısmı kontrol altına alınabilmiş durumda. 

California eyaletinde 8 Kasım 2018'de başlayan ve "Camp yangını" olarak isimlendirilen orman yangını, 16,5 milyar dolar zarara yol açarak o senenin en maliyetli doğal afeti olmuştu. 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 3

NASA ASTRONOTUNUN GÖZÜNDEN GEZEGENİMİZ

ISS’de görev alan NASA astronotları kimsenin sahip olmadığı bir manzaraya sahip.

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 4
Yörüngedeki uzay istasyonundan çektikleri kareler kimi zaman kişisel hesaplarından kimi zaman ise NASA tarafından paylaşılıyor.
NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 5
Bu paylaşımlara yenisi eklendi yörüngedeki uzay istasyonunda görev alan ABD'li astronot Jessica Meir ABD'nin Boston, New York ve Philadelphia kentlerinin fotoğraflarını yayınladı.
NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 6
Eylül 2019'dan beri ISS'de görev alan Meir, aynı anda tamamen kadınlar tarafından yapılan uzay yürüyüşünde yer alarak adını tarihe yazdırmıştı.
NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 7

NASA tarafından daha önce yapılan paylaşımlar ise şöyle...

Hood Dağı (Oregon) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 8

Egmont Volkanı (Yeni Zelanda) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 9

Etna Dağı (Sicilya) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 10

Semien Dağları (Etiyopya) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 11

Shasta Dağı (Kaliforniya) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 12

Capulin Volkanı Ulusal Anıtı (Meksika) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 13

Fuji Dağı (Japonya) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 14

Tien Shan Dağları (Çin) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 15

Brandberg Massif (Namibya) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 16

Mauna Kea (Hawaii) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 17

Anti Atlas Dağları (Fas) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 18

Navajo Dağı (Utah) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 19

Pacaya Volkanı (Guatemala) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 20

Nanga Parbat (Pakistan) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 21

Jefferson Dağı (Oregon) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 22

Bolivya Andları 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 23

Mt. Redoubt Volkanı (Alaska) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 24

Shasta Dağı (Kaliforniya) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 25

Sierra Nevada (İspanya) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 26

Luquillo Dağları (Porto Riko) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 27

Kazbek Dağı (Rusya) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 28

Patagonya Andları (Arjantin) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 29

Olimpos Dağı (Yunanistan) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 30

Mont Blanc (İtalya ve Fransa) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 31

Damavand Dağı (İran) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 32

Everest Dağı (Nepal ve Çin) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 33

Alpler (Avrupa) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 34

Barberton Dağları (Güney Afrika) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 35

Kalp Dağı (Wyoming) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 36

Ulinta Dağları (Utah) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 37

Appalachian Dağları (Kuzey Amerika) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 38

Shasta Dağları (Kaliforniya) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 39

Karpat Dağları (Romanya) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 40
Augustine Volkanı (Alaska)
NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 41

Ağrı Dağı (Türkiye) 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 42

AVUSTRALYA'DAKİ YANGINLARIN DUMANLARI BREZİLYA'YA ULAŞTI

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsüne bağlı Uzaktan Algılama Birimi, Avustralya'daki dumanların Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletine ulaştığını açıkladı.

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 43

Meteoroloji şirketi MetSul ise Twitter'dan yaptığı paylaşımla, dumanların çok belirgin olmadığını vurgularken, eyalet başkenti Porto Alegre'ye ulaştığını doğruladı. 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 44
Dumanların 12 bin kilometre katederek Güney Amerika'ya ulaştığı, bu durumdan kıtadaki canlı yaşamının olumsuz etkilemesinin beklenmediği kaydedildi.
NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 45

Şili meteoroloji servisi de pazartesi günü dumanların Şili ve Arjantin'den de görülebildiğini açıklamıştı.

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 46

AVUSTRALYA'DAKİ YANGINLAR YÖRÜNGEDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangının ne denli büyük bir zarara yol açtığı gezegenimizin yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çekilen kareler ile daha net bir şekilde görülüyor.

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 47
Farklı noktalarda devam eden ve 5 milyon hektar civarında alanı yok eden yangınlara müdahalenin artan hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgarın etkisiyle güçleştiği belirtiliyor.
NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 48

2 HAFTADA 2 BİN DEPREM HARİTAYI DEĞİŞTİRDİ

Porto Riko'da meydan gelen depremler yüzeyinde kalıcı değişimlere neden oldu. Space.com haber portalında yer alan habere göre, İki haftada iki bin depremin yaşandığı ülkede harita değişti. 

9 Ocak 2020'de alınan InSAR verilerini, 28 Aralık 2019'da Sentinel-1A uydusundan gelen verilerle karşılaştıran araştırmacılar, bu değişikliklerin  lokasyonunu, yönünü ve boyutunu haritalandırdı. 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 49

'DEPREM ADASI' 6 YIL DAYANABİLDİ

6 yıl önce Pakistan'da meydana gelen  7.7 şiddetindeki deprem sonrası ortaya çıkan 'deprem adası' olarak da anılan Zalzala Koh yeniden okyanusun dibindeki yerini almış, NASA bu olaya ait görüntüleri yayınlamıştı. 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 50

NASA DEĞİŞİMİ UZAYDAN GÖRÜNTÜLEDİ

Bölgedeki değişim NASA'nın yörüngedeki uyduları çektiği kareler ile net bir şekilde gözler önüne serilmişti.

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 51

Kutup bölgesindeki Eagle Adası'nı mercek altına alan NASA çalışanları bölgenin 3 Şubat ve 13 Şubat tarihlerinde çekilmiş uydu fotoğraflarını yayınladı.

Yapılan açıklamada adadaki buz ve kar miktarının sadece 10 günde yüzde 20 azaldığı bilgisinin altı çizildi. 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 52

ANTARKTİKA'DA ADA KEŞFEDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde sıcaklığın ilk defa 20 santigrat dereceyi aştı kutup bölgesinde buzul erimesi hız kazanmış durumda. Antarktika'daki buzulların erimesi sonrası bölgede ilginç bir keşife imza atıldı.

Thwaites Offshore Research (THOR) projesi kapsamında bölgede araştırmalar yürüten bilim ekibi bir ada keşfetti. Adanın buzul erimesinden sonra gün yüzüne çıktığı açıklandı.

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 53

NASA'DAN 'ANKARA' PAYLAŞIMI

Amerikan Havacılık ve Uzay Dariresi (NASA) Başkent Ankara'yı yörüngeden görüntüledi. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan  (ISS) çekilen fotoğrafta, şehrin merkezine,  Anıtkabir’e ve başkenti çevreye bağlayan  otoyollara dikkat çekildi.
NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 54

VOLKANİK ADA 7 YILDA 12 KAT BÜYÜDÜ

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 965 kilometre güneyinde bulunan ve faal hale gelen volkanik adanın yüz ölçümü volkanik patlamalar nedeniyle büyüyor. 

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ada Haziran ayına kıyasla 152 metre daha büyük bir hale geldi.  

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 55

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yaşanan volkanik patlamaların boyutunu gözler önüne sermek için bölgeyi yörüngedeki uyduları ile görüntüledi. 

Uzmanlar adanın büyüklüğünün 2013'ten bugüne 12 kat arttığı belirtiliyor. 

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 56

DEVASA TOZ BULUTU UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Afrika'da Sahra Çölü'nden rüzgarla sürüklenen kum tanelerinden oluşan dev toz buluntu ABD'nin güney sahillerine ulaştmıştı. Yaklaşık 8 bin kilometre yol kateden toz bulutunun yolculuğu Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA)  Kopernik Gözcü-5P uydusu tarafından görüntülendi.
NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 57

NASA BEYRUT'TAKİ PATLAMANIN UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Beyrut'taki patlamaya ait uydu verilerini paylaştı. Uydulardan elde edilen veriler patlamanın etkisini 3.3 ila 4.5 şiddeti arasında bir depremde ortaya çıkan güce denk olarak gösteriyor.

NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı - 58

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, kırmızı bölgeler ağır hasar alan kısımları gösterirken, sarı renkli kısımlar, görece daha az hasar olan bölgelere işaret ediyor

6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesi sonrası yaşanan patlamada yüzden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 4 bine yakın kişi yaralanmıştı.

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