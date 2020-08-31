NASA Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntülerini yayınladı

ABD basınında yer alan haberlere göre, şu anda bu yangınların yalnızca 3’te 1’lik bir kısmı kontrol altına alınabilmiş durumda.

California eyaletinde 8 Kasım 2018'de başlayan ve "Camp yangını" olarak isimlendirilen orman yangını, 16,5 milyar dolar zarara yol açarak o senenin en maliyetli doğal afeti olmuştu.