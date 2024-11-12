NASA, Uranüs'ün gizemini çözdü: Yıllar sonra ortaya çıktı!

MANYETOSFER SIKIŞTIĞINDA RADYASYON ALANLARI YARATTI

Dünya gibi Uranüs de koruyucu bir manyetosfere sahiptir.

Gezegenin etrafındaki manyetik alana ev sahipliği yapan bölge veya boşluk Manyetosferler gezegenleri güneş fırtınalarından ve rüzgarlarından korur, ancak bu güçlü güneş parçacıkları akışı tarafından sıkıştırılır.

Güneş rüzgarı Uranüs'ün manyetosferine çarptığında, uzak gezegenin manyetosferini sıkıştırdı ve Uranüs'ü doğal olarak çevreleyen plazmayı sıktı.

Bunun yerine, güneş rüzgarı kendi parçacıklarını Uranüs çevresindeki radyasyon kuşaklarına enjekte etti.

Bu sonuçlar aynı zamanda Uranüs'ün beş uydusundan bazılarının ölü olmadığını da gösteriyor.