NASA, Uranüs'ün gizemini çözdü: Yıllar sonra ortaya çıktı!
NASA'nın Voyager 2 sondası, Uranüs yakınlarında tespit ettiği güçlü radyasyon bölgelerinin kaynağını çözdü. Yapılan analizler, aşırı güneş rüzgarlarının Uranüs’ün manyetosferini sıkıştırarak gezegenin çevresinde anormal radyasyon alanları oluşturduğunu ortaya koydu.
GİZEMİNİ KORUMUŞTU
NASA'nın Voyager görevi eşi benzeri görülmemiş görüntüler gönderdi.
Bunlardan biri, uzayın derinliklerine 1986 yılında gönderilen Voyager araçlarından biri olan Voyager 2 sondasından geldi.
Voyager, kendi etrafında dönen garip bir dünya olan buz devi Uranüs'ün yanından geçerken güçlü radyasyon tespit etti.
Ancak tespit edilen radyasyonlar yıllar boyunca gizemini korumuştu.