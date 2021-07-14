NASA uyardı: Ay yaklaşıyor sel baskınları artacak

Yörüngesindeki oynaklık nedeniyle Ay belli dönemlerde Dünya'ya yaklaşıyor. Bilim insanları 2030'lu yıllarda Ay'ın en yakın konuma geleceğini öngörüyor. Küresel ısınmayla birlikte artan su seviyesi sel tehlikesini artırıyor. NASA gelecekte daha çok ve daha sert sellerin yaşanacağı uyarısında bulundu.

ntv.com.tr 14.07.2021 - 13:38

NASA uyardı: Ay yaklaşıyor sel baskınları artacak - 1
Hawaii Üniversitesi ve NASA'nın yaptığı çalışma gelecek yıllarda yaşanması muhtemel felaketleri ortaya koydu. Küresel ısınma nedeniyle buzul erimesi hızlanmış durumda. Bu nedenle deniz seviyeleri yükseliyor.
NASA uyardı: Ay yaklaşıyor sel baskınları artacak - 2
Öte yandan Ay'ın Dünya'ya konumunun gel-git etkisini yarattığı uzun yıllardır bilinen bir diğer gerçek. NASA ve Hawaii Üniversitesi'nin yaptığı modellemeye göre 2030'lı yıllarda Ay, Dünya'ya daha da yaklaşacak.
NASA uyardı: Ay yaklaşıyor sel baskınları artacak - 3
Hem Ay'ın yarattığı çekim etkisi hem artan deniz seviyesi birleştiğinde 2030'lu yıllarda rekor düzeyde sel baskınları yaşanabilir.
NASA uyardı: Ay yaklaşıyor sel baskınları artacak - 4
Nature Climate Change dergisinde yayımlanan makaleye göre Ay'ın yörüngesindeki bu oynaklık ilk kez 1728 yılında kayıtlara geçti.
NASA uyardı: Ay yaklaşıyor sel baskınları artacak - 5
Ay'ın bu yörünge değişimi 18.6 yıl sürüyor, bugüne kadar çok büyük tehlike oluşturmuyordu.
NASA uyardı: Ay yaklaşıyor sel baskınları artacak - 6
Bu 18.6 yıllık sürenin ilk yarısında gel-git dalgaları normalden daha etkisiz oluyor ancak ikinci yarıda işler değişiyor. Suyun kıyılara gelmesiyle gitmesi olayı normalden daha sert görülüyor.
NASA uyardı: Ay yaklaşıyor sel baskınları artacak - 7
Bu etki artışını küresel ısınmayla birleştiren bilim insanlarına göre ortaya korkutucu bir tablo çıkıyor.
NASA uyardı: Ay yaklaşıyor sel baskınları artacak - 8
2019 yılında sadece ABD'de 600'den fazla taşkın tespit edildi. Bilim insanları bu sayının en az üç dört katına çıkması bekleniyor.

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