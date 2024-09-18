NASA uyardı! Dev asteroit bugün Dünya'nın yakınından geçecek
NASA, bugün Dünya'nın yakınından geçecek olan dev asteroit hakkında kritik bir uyarı yayınladı. "2024 ON" isimli gök taşı, Dünya'nın yakınından geçen asteroitlerin çoğundan daha büyük. Saatte yaklaşık 25 bin mil hızla hareket ettiği tahmin edilen cismin yüksek hızı endişeleri artırırken, rotada en ufak bir sapmanın bile önemli sonuçlara yol açabileceği belirtiliyor.
DEVASA ASTEROİT GELİYOR
NASA, Dünya'ya doğru hızla yaklaşmakta olan devasa bir asteroit hakkında uyarıda bulundu.
Çapı 213 metreden daha büyük olarak hesaplanan dev asteroitin bugün Dünya'nın yakınından geçmesi bekleniyor.
NASA'nın verilerine göre, gök cismi Dünya'nın yakınından en son 2013 yılında geçmişti ve 2035 yılında bir kez daha geçecek.