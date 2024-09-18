NASA uyardı! Dev asteroit bugün Dünya'nın yakınından geçecek

KÜÇÜK BİR SAPMANIN BEDELİ

Saatte yaklaşık 25 bin mil hızla hareket ettiği tahmin edilen cismin yüksek hızı endişeleri artırdı.

2024 ON, şu anki yörüngesinde Dünya için herhangi bir risk oluşturmuyor, ancak küçük bir sapmanın bile büyük sonuçları olabilir.