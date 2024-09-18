NASA uyardı! Dev asteroit bugün Dünya'nın yakınından geçecek

NASA, bugün Dünya'nın yakınından geçecek olan dev asteroit hakkında kritik bir uyarı yayınladı. "2024 ON" isimli gök taşı, Dünya'nın yakınından geçen asteroitlerin çoğundan daha büyük. Saatte yaklaşık 25 bin mil hızla hareket ettiği tahmin edilen cismin yüksek hızı endişeleri artırırken, rotada en ufak bir sapmanın bile önemli sonuçlara yol açabileceği belirtiliyor.

NASA uyardı! Dev asteroit bugün Dünya'nın yakınından geçecek - 1

DEVASA ASTEROİT GELİYOR

NASA, Dünya'ya doğru hızla yaklaşmakta olan devasa bir asteroit hakkında uyarıda bulundu.

Çapı 213 metreden daha büyük olarak hesaplanan dev asteroitin bugün Dünya'nın yakınından geçmesi bekleniyor.

NASA'nın verilerine göre, gök cismi Dünya'nın yakınından en son 2013 yılında geçmişti ve 2035 yılında bir kez daha geçecek.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA uyardı! Dev asteroit bugün Dünya'nın yakınından geçecek - 2

60 KATLI BİR BİNA BÜYÜKLÜĞÜNDE

"2024 ON" isimli asteroit, Dünya'nın yakınından geçen asteroitlerin çoğundan daha büyük. Karşılaştırma için gök taşının yaklaşık 60 katlı bir binanın yüksekliğinde olduğu söylenebilir.

NASA uyardı! Dev asteroit bugün Dünya'nın yakınından geçecek - 3

KÜÇÜK BİR SAPMANIN BEDELİ

Saatte yaklaşık 25 bin mil hızla hareket ettiği tahmin edilen cismin yüksek hızı endişeleri artırdı.

2024 ON, şu anki yörüngesinde Dünya için herhangi bir risk oluşturmuyor, ancak küçük bir sapmanın bile büyük sonuçları olabilir.

NASA uyardı! Dev asteroit bugün Dünya'nın yakınından geçecek - 4

YÜZDE 99 DAHA BÜYÜK

Asteroitin devasa boyutu, onu Dünya'ya yakın diğer cisimlerden yüzde 99 daha büyük yapıyor, ancak teleskop olmadan görülebilecek kadar yakınından geçmeyecek.

NASA uyardı! Dev asteroit bugün Dünya'nın yakınından geçecek - 5

ÇARPIŞMA OLASILIĞI DÜŞÜK

Güçlü radar ve optik teleskoplar kullanarak yapılan analizler, asteroitin olası etkilerini değerlendirdi.

Boyutuna ve yüksek hızına rağmen, şu anda Dünya ile çarpışma olasılığı düşük kabul ediliyor.

NASA uyardı! Dev asteroit bugün Dünya'nın yakınından geçecek - 6

Bilim insanları, asteroidin yakın geçişini izlemeye devam edecek ve evrenin dinamik süreçlerini anlamamıza yardımcı olacak verileri toplamaya devam edecek.

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