NASA uyardı: Kafanıza uzay aracı düşebilir

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) emekliye ayrılan 270 kiloluk Reuven Ramaty Yüksek Enerji Güneş Spektroskopik Görüntüleyici (Rhessi) adlı bir uydunun Dünya'ya düşeceği konusunda uyardı. Uydu parçalarının nereye isabet edebileceği bilinmezken, cismin düşük olasılıkla da olsa insanlara zarar verebileceği açıklandı.

NASA uyardı: Kafanıza uzay aracı düşebilir - 1

NASA ve ABD Savunma Bakanlığ'ından yapılan açıklamalarda, Reuven Ramaty Yüksek Enerji Güneş Spektroskopik Görüntüleyici (Rhessi) uydunun, atmosfere ABD'nin doğu yakası zaman dilimine göre akşam saatlerinde gireceği belirtildi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA uyardı: Kafanıza uzay aracı düşebilir - 2

Açıklamada, 272 kilogramlık uzay aracının büyük bir kısmının atmosferdeki yolculuğu sırasında yanacağı ancak bazı parçalarının Dünya'ya düşmesinin beklendiği ifade edildi.

NASA uyardı: Kafanıza uzay aracı düşebilir - 3

İNSANLARA ZARAR VERME OLASILIĞI HESAPLANDI

Dünya'daki herhangi birine zarar gelme riskinin düşük olduğu vurgulanan açıklamada, bu ihtimalin yaklaşık 2 bin 467'de 1 olduğu kaydedildi.

NASA uyardı: Kafanıza uzay aracı düşebilir - 4

2018'DE EMEKLİYE AYRILDI

2002'de yörüngeye fırlatılan uydu, iletişim sorunları nedeniyle "emekliye ayrıldığı" 2018'e kadar 100 binin üzerinde Güneş olayını görüntüledi.

NASA uyardı: Kafanıza uzay aracı düşebilir - 5
NASA uyardı: Kafanıza uzay aracı düşebilir - 6
NASA uyardı: Kafanıza uzay aracı düşebilir - 7
DAHA FAZLA GÖSTER