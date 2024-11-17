NASA uyduları ortaya çıkardı! Dünya'nın tatlı suyu tükeniyor
NASA uyduları, Dünya'nın yeni bir tatlı su kıtlığına doğru yol aldığını ortaya çıkardı. Uluslararası bir araştıra ekibinden bilim insanları, tatlı su rezervlerinin son yıllarda kritik düzeyde düştüğünü bildirdi. Raporlara göre artan sıcaklıklarla birlikte tatlı su kaynakları tükeniyor ve yağışlar rezervleri yenilemeyi başaramıyor. Birleşmiş Milletler'in 2024'te yayınladığı su stresi raporuna göre ise kullanılabilir su miktarındaki azalma çiftçiler ve toplumlar üzerinde baskı yaratıyor.
2014'TEN BERİ DÜŞÜK
NASA uydularından alınan verileri inceleyen uluslararası bilim insanları ekibi, Dünya'nın toplam tatlı su miktarının mayıs 2014'te aniden düştüğüne ve o zamandan beri düşük kaldığına dair kanıtlar buldu.
Surveys in Geophysics'te yayınlanan araştırmaya göre, bu değişim Dünya kıtalarının sürekli olarak daha kuru bir döneme girdiğini gösteriyor.