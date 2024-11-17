NASA uyduları ortaya çıkardı! Dünya'nın tatlı suyu tükeniyor

EN SICAK 9 YIL

Küresel tatlı suyun 2015 öncesi değerlere geri dönüp dönmeyeceği, sabit kalıp kalmayacağı veya düşüşünü sürdürüp sürdürmeyeceği henüz belli değil.

Modern sıcaklık rekorundaki en sıcak dokuz yılın, tatlı sudaki ani düşüşle aynı zamana denk geldiğini belirten bilim insanları, "Bunun bir tesadüf olduğunu düşünmüyoruz ve gelecekte olacakların habercisi olabilir." yorumunda bulunuyor.