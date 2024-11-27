NASA uzay çöplerinden kaçıyor: Bir haftada ikinci kez çarpışma tehlikesi!

Uluslararası Uzay İstasyonu, bir haftadan kısa bir sürede ikinci kez bir uzay çöpüyle çarpışma tehlikesini atlattı.

Rusya'nın robotik Progress 89 yük gemisi, Ağustos ayından beri istasyona kenetli durumda ve 25 Kasım Pazartesi günü ISS'i uzay çöpünden uzaklaştırmak için yaklaşık 3,5 dakika boyunca motorlarını ateşledi.