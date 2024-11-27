NASA uzay çöplerinden kaçıyor: Bir haftada ikinci kez çarpışma tehlikesi!

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), bir haftada ikinci kez uzay çöpüyle çarpışma tehlikesini atlattı. Progress 89 yük gemisi 3,5 dakika boyunca motorlarını ateşleyerek ISS'in yörüngesini 500 metre yükseltti.

NASA uzay çöplerinden kaçıyor: Bir haftada ikinci kez çarpışma tehlikesi! - 1

Uluslararası Uzay İstasyonu, bir haftadan kısa bir sürede ikinci kez bir uzay çöpüyle çarpışma tehlikesini atlattı.

Rusya'nın robotik Progress 89 yük gemisi, Ağustos ayından beri istasyona kenetli durumda ve 25 Kasım Pazartesi günü ISS'i uzay çöpünden uzaklaştırmak için yaklaşık 3,5 dakika boyunca motorlarını ateşledi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA uzay çöplerinden kaçıyor: Bir haftada ikinci kez çarpışma tehlikesi! - 2

NASA yetkilileri, "Çöp kaçınma manevrası, uydusal bir parçanın istasyonun uçuş yoluna yaklaşmasını engellemek için yörüngedeki üssü daha uzağa konumlandırdı," diye yazdı Pazartesi günü yapılan güncellemede.

NASA uzay çöplerinden kaçıyor: Bir haftada ikinci kez çarpışma tehlikesi! - 3

YÖRÜNGE 500 METRE YÜKSELDİ

Rus devlet haber ajansı TASS'a göre, Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'un bir açıklamasına atıfta bulunarak, istasyonun yörüngesini yaklaşık 500 metre yükseltildi.

NASA uzay çöplerinden kaçıyor: Bir haftada ikinci kez çarpışma tehlikesi! - 4

Progress 89, 19 Kasım'da da benzer bir yakıt tüketimi gerçekleştirdi.

NASA yetkilileri o manevranın yaklaşık 5,5 dakika sürdüğünü ve 2015 yılında parçalanan artık kullanılmayan bir savunma meteoroloji uydusundan gelen bir parçadan kaçınmayı sağladığını belirtti. 

NASA uzay çöplerinden kaçıyor: Bir haftada ikinci kez çarpışma tehlikesi! - 5

UZAY ÇÖPÜ TEHLİKESİ ARTIYOR

Uzay istasyonunun uçtuğu Dünya'nın alçak yörüngesi, günümüzde giderek daha kalabalık hale geliyor.

NASA uzay çöplerinden kaçıyor: Bir haftada ikinci kez çarpışma tehlikesi! - 6

Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) göre, şu anda gezegenin etrafında yaklaşık 10.200 aktif uydu dönüyor.

Bunların çoğu, şu anda yaklaşık 6.700 operasyonel araçtan oluşan SpaceX'in Starlink geniş bant mega konstelasyonuna ait.

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