NASA, uzay çöplerini temizlemeye hazırlanıyor: 15 milyon dolarlık anlaşma

NASA ve Starfish Space, uzay çöpleriyle başa çıkmak için gelecekte yapılacak görevler öncesinde Dünya'nın yörüngesindeki kullanılmayan uyduları incelemek üzere 15 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzaladı.

NASA, uzay çöplerini temizlemeye hazırlanıyor: 15 milyon dolarlık anlaşma - 1

NASA, uzayda bulunan çöpleri incelemek için Starfish Space ile 15 milyon dolarlık anlaşma sağladı.

Küçük Uzay Aracı İtme ve İnceleme (SSPICY) görevi üç yıl boyunca finanse edilecek ve ABD'ye ait kullanılmayan uyduları incelemek üzere Starfish'in Otter uzay aracını gönderecek.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA, uzay çöplerini temizlemeye hazırlanıyor: 15 milyon dolarlık anlaşma - 2

İLK GÖREV 2026'DA

Otter, her bir uydu hakkında dönüş hızı ve ekseni ile yüzey malzemelerinin durumu da dahil olmak üzere veri toplayacak.

SSPICY görevinde kullanılacak uzay aracı Otter, uydularla buluşmak, kenetlenmek, hizmet vermek veya yörüngeden çıkmak üzere tasarlandı.

NASA, uzay çöplerini temizlemeye hazırlanıyor: 15 milyon dolarlık anlaşma - 3

Uzay aracının ilk ticari görevi, Intelsat uydularına hizmet vermek üzere fırlatılacağı 2026 yılında gerçekleşecek.

Ticari uzay enkazı inceleme görevi, uzay enkazını azaltırken uyduların ömrünü uzatmak isteyen NASA için bir ilk olacak.

NASA, uzay çöplerini temizlemeye hazırlanıyor: 15 milyon dolarlık anlaşma - 4

UZAY ÇÖPÜ NEDİR?

Uzay çöpü, roket ve uzay araçlarının parçaları ile ömrünü tamamlamış uydulardan oluşur.

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