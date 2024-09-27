NASA, uzay çöplerini temizlemeye hazırlanıyor: 15 milyon dolarlık anlaşma

NASA, uzayda bulunan çöpleri incelemek için Starfish Space ile 15 milyon dolarlık anlaşma sağladı.

Küçük Uzay Aracı İtme ve İnceleme (SSPICY) görevi üç yıl boyunca finanse edilecek ve ABD'ye ait kullanılmayan uyduları incelemek üzere Starfish'in Otter uzay aracını gönderecek.