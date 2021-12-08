NASA Uzay Sergisi uzay meraklılarına kapılarını açtı

Astronotların yemek menüleri, özel tasarlanmış giysileri, ekipmanları ile uzay kapsül ve roketlerinin kopyalarının bulunduğu NASA Uzay Sergisi, İstanbul'da ziyaretçilere kapılarını açtı. Sergide ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken eser ziyaretçilerin dokunabildikleri gerçek Ay taşı oldu.

Haberler - DHA 08.12.2021 - 14:49 | Son Güncelleme : 08.12.2021 - 15:01

NASA Uzay Sergisi uzay meraklılarına kapılarını açtı - 1

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 50 yılı aşkın uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı NASA Uzay Sergisi Ataşehir'de açıldı.

NASA Uzay Sergisi uzay meraklılarına kapılarını açtı - 2

200'ÜN ÜZERİNDE PARÇA BULUNUYOR

Sergide NASA uzay görevlerinde kullanılmış gerçek boyuttaki eserlerin yanı sıra, ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek Ay taşı, uzay roketlerinin kopyaları, tam boyutlu uzay aracı modelleri, uzaya giden astronotların giydiği kıyafetler, ekipmanlar ve  Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) modelleri'nin de bulunuğu 200'ün üzerinde parça bulunuyor.

NASA Uzay Sergisi uzay meraklılarına kapılarını açtı - 3

Serginin açılış konuşmasını serginin düzenleyicisi olan şirket yetkilisi yaptı.

Şirket yetkilisi Merve Timurlenk Şengül, “Uzayın bilinmeyen yüzüne ışık tutan çalışmalar yapan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı hepimizin bildiği adıyla NASA, bu muhteşem sergiyle bizleri uzayda heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor. NASA Uzay sergisinde karşımıza çıkacak her detay, bizleri ve çocuklarımızı bu gizemli dünyanın bugüne kadar keşfedilmiş yanlarıyla tanıştıracak" dedi. 

NASA Uzay Sergisi uzay meraklılarına kapılarını açtı - 4

Sergiyi gezmeye gelen Asya Kılınç, “Alışveriş merkezine gezmek için geldim. Baktım lansman var, ben de rica ettim içeri girdim. Sonuçta NASA her zaman Türkiye'ye gelmiyor. Sergide en çok Ay taşı dikkatimi çekti. Aydan gelen bir taşa dokundum ve çok etkileyiciydi" diye konuştu.

NASA Uzay Sergisi uzay meraklılarına kapılarını açtı - 5

Sergiyi çok beğendiğini belirten Kemal Polat ise “Uzaya ve NASA'ya merakım var. Yetkilimden izin alıp bu etkinliğe geldim. Sergide beni en çok ay taşları etkiledi" dedi.

NASA Uzay Sergisi uzay meraklılarına kapılarını açtı - 6
NASA Uzay Sergisi uzay meraklılarına kapılarını açtı - 7
NASA Uzay Sergisi uzay meraklılarına kapılarını açtı - 8
NASA Uzay Sergisi uzay meraklılarına kapılarını açtı - 9
NASA Uzay Sergisi uzay meraklılarına kapılarını açtı - 10
NASA Uzay Sergisi uzay meraklılarına kapılarını açtı - 11
NASA Uzay Sergisi uzay meraklılarına kapılarını açtı - 12
NASA Uzay Sergisi uzay meraklılarına kapılarını açtı - 13
NASA Uzay Sergisi uzay meraklılarına kapılarını açtı - 14
NASA Uzay Sergisi uzay meraklılarına kapılarını açtı - 15
NASA Uzay Sergisi uzay meraklılarına kapılarını açtı - 16
NASA Uzay Sergisi uzay meraklılarına kapılarını açtı - 17
NASA Uzay Sergisi uzay meraklılarına kapılarını açtı - 18
NASA Uzay Sergisi uzay meraklılarına kapılarını açtı - 19
NASA Uzay Sergisi uzay meraklılarına kapılarını açtı - 20
NASA Uzay Sergisi uzay meraklılarına kapılarını açtı - 21
NASA Uzay Sergisi uzay meraklılarına kapılarını açtı - 22
NASA Uzay Sergisi uzay meraklılarına kapılarını açtı - 23
NASA Uzay Sergisi uzay meraklılarına kapılarını açtı - 24
NASA Uzay Sergisi uzay meraklılarına kapılarını açtı - 25

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER