NASA Uzay Sergisi uzay meraklılarına kapılarını açtı

Haberler - DHA 08.12.2021 - 14:49 | Son Güncelleme : 08.12.2021 - 15:01
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 50 yılı aşkın uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı NASA Uzay Sergisi Ataşehir'de açıldı.
Sergide NASA uzay görevlerinde kullanılmış gerçek boyuttaki eserlerin yanı sıra, ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek Ay taşı, uzay roketlerinin kopyaları, tam boyutlu uzay aracı modelleri, uzaya giden astronotların giydiği kıyafetler, ekipmanlar ve Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) modelleri'nin de bulunuğu 200'ün üzerinde parça bulunuyor.
Serginin açılış konuşmasını serginin düzenleyicisi olan şirket yetkilisi yaptı.
Şirket yetkilisi Merve Timurlenk Şengül, “Uzayın bilinmeyen yüzüne ışık tutan çalışmalar yapan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı hepimizin bildiği adıyla NASA, bu muhteşem sergiyle bizleri uzayda heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor. NASA Uzay sergisinde karşımıza çıkacak her detay, bizleri ve çocuklarımızı bu gizemli dünyanın bugüne kadar keşfedilmiş yanlarıyla tanıştıracak" dedi.
Sergiyi gezmeye gelen Asya Kılınç, “Alışveriş merkezine gezmek için geldim. Baktım lansman var, ben de rica ettim içeri girdim. Sonuçta NASA her zaman Türkiye'ye gelmiyor. Sergide en çok Ay taşı dikkatimi çekti. Aydan gelen bir taşa dokundum ve çok etkileyiciydi" diye konuştu.
Sergiyi çok beğendiğini belirten Kemal Polat ise “Uzaya ve NASA'ya merakım var. Yetkilimden izin alıp bu etkinliğe geldim. Sergide beni en çok ay taşları etkiledi" dedi.