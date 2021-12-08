NASA Uzay Sergisi uzay meraklılarına kapılarını açtı

Sergiyi gezmeye gelen Asya Kılınç, “Alışveriş merkezine gezmek için geldim. Baktım lansman var, ben de rica ettim içeri girdim. Sonuçta NASA her zaman Türkiye'ye gelmiyor. Sergide en çok Ay taşı dikkatimi çekti. Aydan gelen bir taşa dokundum ve çok etkileyiciydi" diye konuştu.