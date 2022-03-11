NASA: Uzayda seks çalışmalarına başlayabiliriz

NASA: UYGUN ADIMLAR ATILACAKTIR

Diğer taraftan NASA, daha önce 'hiçbir insanın uzayda seks yapmadığını' belirterek, "Öncelikle mürettebat üyelerinin uzayda uzun süre sağlık ve güvenliğini sağlamakla ilgileniyoruz. İnsan Araştırma Programımız, insanlı uzay uçuşlarının beş tehlikesini azaltmak için çalışıyor ve ekiplerin birlikte çalışmasına ve yolculukları sırasında duygusal olarak hazırlıklı olmalarına yardımcı olacak yolları araştırıyor” denildi.



Şu anda insan uzay uçuşunun beş tehlikesi radyasyon, izolasyon ve hapsedilme, Dünya'dan uzaklık, yerçekimi eksikliği ve sıradışı ortamlar olduğunu belirten NASA, "Uzayda üreme sağlığı konusunda daha derinlemesine bir çalışma için gelecekte bir ihtiyaç tespit edilirse, NASA uygun adımları atacaktır" değerlendirmesinde bulundu.