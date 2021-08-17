NASA ve Rusya Uzay Ajansı arasında uzay gerilimi

Rus medyasında, 2018'de bir Soyuz uzay aracında meydana gelen ve ISS’de sızıntıya neden olan delikten ABD astronotlarının sorumlu olduğuna dair söylentiler uzun süredir dolaşıyor. Ancak NASA, bu iddiaların tamamen uydurma olduğunu her defasında dile getirdi.