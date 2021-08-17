NASA ve Rusya Uzay Ajansı arasında uzay gerilimi

ntv.com.tr 17.08.2021 - 15:06
Rus haber ajansı TASS, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotu Serena Auñón-Chancellor hakkında tüm dünyada tartışma yaratan bir iddia yayımlandı. TASS, Auñón-Chancellor'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) duygusal bir çöküntü yaşadığını öne sürerek Dünya’ya erken dönebilmek için bir Rusya'nın Soyuz olarak bilinen uzay aracına zarar vermekle suçladı.
NASA ise konuya yanıt vermekte gecikmedi. NASA’nın insanlı uzay uçuşu şefi Kathy Lueders, Twitter’dan yaptığı açıklamada şöyle denildi:
"Serena Aunon-Chancellor da dahil olmak üzere NASA astronotları son derece saygın insanlardır.
NASA Başkanı Bill Nelson ise "Kathy'nin açıklamasına tüm kalbimle katılıyorum. Serena'yı tamamen destekliyorum ve her zaman astronotlarımızın arkasında olacağım” yanıtını verdi.
Ancak, NASA'nın yaptığı farklı bir açıklamada, "NASA gizliliğini korumak için mürettebat üyeleriyle ilgili tıbbi bilgileri açıklamayacak” dedi.
Bu ifadeler kamuoyunda Auñón-Chancellor'ın gerçekten de NASA'nın halkla paylaşmak istemediği bir çöküş yaşadığını düşündürdü. Ancak, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki zarardan gerçekten sorumlu olup olmadığı konusunda farklı tartışmalar var.
Rus medyasında, 2018'de bir Soyuz uzay aracında meydana gelen ve ISS’de sızıntıya neden olan delikten ABD astronotlarının sorumlu olduğuna dair söylentiler uzun süredir dolaşıyor. Ancak NASA, bu iddiaların tamamen uydurma olduğunu her defasında dile getirdi.