NASA Venüs'e gideceğini açıkladı

Uzay araştırmaları yapan NASA, yakın gelecekte Venüs'e gitmek istediğini açıkladı. İki ayrı insansız görevle 2030 yılında Venüs yolculuğunu duyuran NASA 1 milyar dolar kaynak ayırdı. NASA, yaklaşık 30 yıl önce Venüs'ün atmosferine giden bir görev düzenlemişti.

ntv.com.tr 03.06.2021 - 08:33

NASA Venüs'e gideceğini açıkladı - 1

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeni bir gezegene dair hayallerini duyurdu. 

NASA, yaklaşık 30 yıl sonra Dünya'ya en yakın gezegen olan Venüs'e yeniden gitmenin planlarını yapıyor.

NASA Venüs'e gideceğini açıkladı - 2

İki ayrı insansız görevle 38 milyon uzaklıktaki gezegen ziyaret edilecek. NASA, DAVINCI+ ve VERITAS adını verdiği iki göreve 1 milyar dolar kaynak ayırdı. İki projenin de bütçersi 500'er milyon dolar olacak.

NASA Venüs'e gideceğini açıkladı - 3

NASA​ Başkanı eski astronot Bill Nelson, "Bu iki kız kardeş görevle Venüs'ün nasıl kurşunu bile eritecek sıcaklığa erişen bir cehennem gezegen olduğunu anlamak hedefleniyor. Onlar bilim dünyasına 30 yıldır araştırılmayan bu gezegeni inceleme fırsatı verecek" dedi. 

NASA Venüs'e gideceğini açıkladı - 4

DAVINCI+'ın 2029'da fırlatılması hedefleniyor. Böylece 1978'den beri ilk defa Venüs'ün atmosferine gönderilen ABD uzay aracı olacak.

NASA Venüs'e gideceğini açıkladı - 5

Venüs'ün atmosferinde fosfin gazının keşfinden sonra bilim dünyasının bu cehennemvari gezegene ilgisi arttı. 

NASA Venüs'e gideceğini açıkladı - 6

Bir fosfor ve üç hidrojenden oluşan bu gaz dünyada canlı yaşamının bir sonucu bu nedenle yaşamın kendisiyle özdeşleştiriliyor. Bilim dünyasında bu konuda bir ihtilaf bulunsa da çalışmanın heyecan yarattığı kesin.

NASA Venüs'e gideceğini açıkladı - 7

Çalışma yayımlandığında NASA'nın bir önceki yöneticisi Jim Bridenstine, "Artık Venüs'ü öncelikli hale getirmenin zamanı" açıklamasını yaptı. 

NASA Venüs'e gideceğini açıkladı - 8
VERITAS görevi ise aslında DAVINCI+'dan bir yıl önce başlayacak. 2028 yılında fırlatılacak bu araç, Venüs'ün atmosferine girmeden gezegeni inceleyecek.
NASA Venüs'e gideceğini açıkladı - 9
NASA 1994'teki Venüs görevinden önce 1990 yılında Macellan adındanki bir uyduyu benzer bir şekilde önden göndermişti.
NASA Venüs'e gideceğini açıkladı - 10
Zaman içerisinde gelişen teknolojiyle birlikte VERITAS'ın üzerinde daha iyi ölçümler yapacak ve daha iyi görüntüler alacak cihazlar bulunuyor.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER