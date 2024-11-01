NASA, Voyager 1 ile iletişim kurmayı başardı: 24 milyar kilometre uzaklıkta

NASA, Dünya'dan 24 milyar kilometreden daha uzakta bulunan yıldızlararası uzay aracı Voyager 1 ile 40 yıldan fazla bir süredir kullanılmayan bir frekans kullanarak yeniden bağlantı kurdu.

VOYAGER NEDİR?

Voyager 1, NASA tarafından dış Güneş Sistemi’ni ve Güneş'in heliosferinin ötesindeki yıldızlararası uzayı araştırmak için 5 Eylül 1977'de fırlatılan bir uzay sondasıdır.

Aslında, uzay aracı 14 Kasım 2023'te NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet İtki Laboratuvarı'na okunabilir veri göndermeyi durdurmuş ve görev kontrolörlerinin bir kez daha komutları almaya başlaması Nisan ayına kadar gerçekleşmemişti.