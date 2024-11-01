NASA, Voyager 1 ile iletişim kurmayı başardı: 24 milyar kilometre uzaklıkta

NASA, 24 milyar kilometre ötede bulunan Voyager 1 ile kısa kesintilerin ardından yeniden iletişim kurmayı başardı. 1981'den beri kullanılmayan S-bandı frekansına geçiş yapılarak, yıldızlararası aracın güç tasarrufu için etkinleştirilen arıza koruma sistemi inceleniyor.

NASA, Voyager 1 ile iletişim kurmayı başardı: 24 milyar kilometre uzaklıkta - 1

NASA, Dünya'dan 24 milyar kilometreden daha uzakta bulunan yıldızlararası uzay aracı Voyager 1 ile 40 yıldan fazla bir süredir kullanılmayan bir frekans kullanarak yeniden bağlantı kurdu.

VOYAGER NEDİR?

Voyager 1, NASA tarafından dış Güneş Sistemi’ni ve Güneş'in heliosferinin ötesindeki yıldızlararası uzayı araştırmak için 5 Eylül 1977'de fırlatılan bir uzay sondasıdır.

Aslında, uzay aracı 14 Kasım 2023'te NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet İtki Laboratuvarı'na okunabilir veri göndermeyi durdurmuş ve görev kontrolörlerinin bir kez daha komutları almaya başlaması Nisan ayına kadar gerçekleşmemişti.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA, Voyager 1 ile iletişim kurmayı başardı: 24 milyar kilometre uzaklıkta - 2

Daha yakın bir zamanda, uzay aracı, mühendislerin Voyager 1'in yerleşik sorunlara otonom olarak yanıt veren arıza koruma sisteminden kaynaklandığından şüphelendikleri şeyin ardından iki vericisinden birini kapattı.

NASA, uzay aracının besleme kaynağından çok fazla güç kullanması durumunda, arıza korumasının devreye girerek gerekli olmayan sistemleri kapatıp güç tasarrufu sağlayacağını açıkladı.

NASA, Voyager 1 ile iletişim kurmayı başardı: 24 milyar kilometre uzaklıkta - 3

Araştırmacılar, Voyager 1'i normal operasyonlarına geri döndürebilmek için ne olduğunu bulmalarına yardımcı olacak bilgileri toplamak için çalışıyor.

Uzay aracının normal operasyonlarına dönmesi, onun yıldızlar arası uzayı inceleme ve daha önce insan yapımı nesneler tarafından keşfedilmemiş bölgeler hakkında değerli veriler gönderme misyonuna devam edebilmesini sağlayacak.

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