NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) ait James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST), yakın-kızılötesi görüntüsü aktif oluşum halindeki genç yıldız ikilisinin gizem dolu dansını gözler önüne serdi. Bin 470 ışık yılı uzaklıktaki Herbig-Haro 46/47 adı verilen yıldızlar, JWST'nin yüksek çözünürlüklü yetenekleriyle çevrelerindeki gaz ve toz dolu nebula içinden net bir şekilde görüntülendi. Bilim insanları, bu parlak renkli detaylar sayesinde yıldız oluşumunun sırlarına bir adım daha yaklaştı.
Genç ve hareketli iki yıldız, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST)tarafından çekilen yeni bir yakın-kızılötesi görüntüde yer aldı.