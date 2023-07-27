NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) ait James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST), yakın-kızılötesi görüntüsü aktif oluşum halindeki genç yıldız ikilisinin gizem dolu dansını gözler önüne serdi. Bin 470 ışık yılı uzaklıktaki Herbig-Haro 46/47 adı verilen yıldızlar, JWST'nin yüksek çözünürlüklü yetenekleriyle çevrelerindeki gaz ve toz dolu nebula içinden net bir şekilde görüntülendi. Bilim insanları, bu parlak renkli detaylar sayesinde yıldız oluşumunun sırlarına bir adım daha yaklaştı.

NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor - 1

Genç ve hareketli iki yıldız, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST)tarafından çekilen yeni bir yakın-kızılötesi görüntüde yer aldı. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor - 2

Herbig-Haro 46/47 adı verilen bu iki yıldız, hala aktif bir şekilde oluşum halinde ve birbirine yakın bir şekilde yörüngede bulunuyor. Bu yıldızlar, Vela takımyıldızında ve Dünya'dan bin 470 ışık yılı uzaklıkta bulunuyorlar.

NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor - 3

Bununla birlikte JWST, 1950'li yıllardan beri birçok uzay ve yer tabanlı teleskop tarafından incelenen bu yıldız ikilisinin şimdiye kadarki en detaylı ve yüksek çözünürlüklü görüntüsü alındı. Teleskobun yetenekleri, yıldızları çevreleyen gaz ve toz dolu bir nebula içinden bakabilmesini sağlıyor. Diğer teleskoplar tarafından çekilen görüntülerde mavi nebula aslında siyah görünüyordu.

NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor - 4

Bu iki yıldız, milyonlarca yıl boyunca oluşum süreçlerini tamamlayacak ve JEST'nin görüntüsündeki parlak renkli detaylar, ikili yıldız çifti parladıkça azalacak.

NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor - 5

Uzay teleskobunun bu kritik anı yakalayan görüntüsü, bilim insanlarına yıldızların nasıl oluştuğu ve zaman içinde nasıl evrimleştiği hakkında daha fazla detay anlamalarına yardımcı olacak.

NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor - 6

JAMES WEBB TELESKOBU HAKKINDA

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), adını eski NASA yöneticisi James Webb'den almış olan devasa bir uzay teleskobudur. Bu teleskop, Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması ve onu tamamlayıcı nitelikte olması amacıyla tasarlanmıştır. JWST, daha büyük ve daha karmaşık gözlem kabiliyetleri ile bilim insanlarının evrenin erken dönemlerine, yıldız ve galaksi oluşumlarına, gezegen atmosferlerine ve daha pek çok astronominin sırlarına ışık tutması beklenmektedir.

NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor - 7

İşte James Webb Uzay Teleskobu hakkında bazı temel bilgiler:

Görev ve Amaç: JWST'nin temel amacı, evrenin başlangıcına ve ilk galaksilere, yıldızlara ve gezegenlere bakma yeteneği sayesinde gökbilimde devrim yaratmaktır. Teleskop, özellikle uzak galaksilere ve yıldızlara odaklanacak, yaşamın belirtilerini araştırmak için dış gezegen atmosferlerini inceleyecek ve güneş sistemimizdeki cisimleri daha detaylı bir şekilde gözlemleyecektir.

NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor - 8

Optik Tasarımı: JWST, 6.5 metre çapında büyük bir gözlem aynasına sahiptir ve bu, teleskobun büyük bir ışık toplama alanı elde etmesini sağlar. Gözlem aynası, uzayda katlanabilir bir yapıda bulunur ve fırlatma sırasında kompakt bir biçimde taşınırken, yörüngeye ulaştığında açılarak çalışmaya başlar.

NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor - 9

Kızılötesi Gözlem: James Webb Uzay Teleskobu, kızılötesi bölgede çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, teleskobun soğuk ve tozlu bölgeleri, gaz bulutlarını ve uzak galaksileri daha net bir şekilde gözlemleyebilmesini sağlar. Ayrıca kızılötesi ışınlar, görünür ışıktan daha az etkilenerek daha uzak ve eski cisimlerin incelemesine olanak tanır.

NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor - 10

Uzayda Konumu: JWST, Dünya'dan 1.5 milyon kilometre uzaklıkta, Dünya'nın Güneş çevresinde döndüğü Lagrange noktası L2'de bulunur. Bu konum, teleskobun Dünya ve Güneş'ten kaynaklanan ısıl etkilerden etkilenmeden, istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlar.

NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor - 11

Ortak Çalışma: James Webb Uzay Teleskobu, NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) tarafından ortaklaşa yürütülen uluslararası bir proje olarak geliştirilmiştir. Bu nedenle, teleskop büyük bir uluslararası işbirliği ve çabaların bir ürünüdür.

NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor - 12

Lansman ve Hizmet Süresi: JWST, 25 Aralık 2021 tarihinde Ariane 5 roketiyle Fransız Guyanası'ndaki Kourou Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Teleskopun tahmini hizmet süresi, uzay koşullarına ve bakım imkanlarına bağlı olarak en az 10 yıldır.

NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor - 13
NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor - 14
NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor - 15
NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor - 16
NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor - 17
NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor - 18
NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor - 19
NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor - 20
NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor - 21
NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor - 22
NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor - 23
NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor - 24
NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor - 25
NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor - 26
NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor - 27
NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor - 28
NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor - 29
NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor - 30
DAHA FAZLA GÖSTER