NASA yeni fotoğraflar paylaştı: Evrenin sırları aydınlanıyor

JAMES WEBB TELESKOBU HAKKINDA

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), adını eski NASA yöneticisi James Webb'den almış olan devasa bir uzay teleskobudur. Bu teleskop, Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması ve onu tamamlayıcı nitelikte olması amacıyla tasarlanmıştır. JWST, daha büyük ve daha karmaşık gözlem kabiliyetleri ile bilim insanlarının evrenin erken dönemlerine, yıldız ve galaksi oluşumlarına, gezegen atmosferlerine ve daha pek çok astronominin sırlarına ışık tutması beklenmektedir.