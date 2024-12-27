NASA yılın en iyilerini paylaştı: 2024'ün çarpıcı uzay fotoğrafları!
Uluslararası Uzay İstasyonu her yıl Dünya'nın uzaydan en güzel fotoğraflarını çekiyor. Mavi kuyruklu yıldızlardan, pembe kuzey ışıklarına, karlı volkanlardan kıvrımlı nehirlere kadar her açı, Dünya'nın güzelliklerini yüzlerce mil öteden gözler önüne seriyor. İşte, Uzay İstasyonu'ndan 2024 yılına damgasını vuran en etkileyici fotoğraflar.
Astronotlar Suni Williams ve Tracy C. Dyson, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Atlas Okyanusu üzerindeki kubbesine bakıyor. (NASA)