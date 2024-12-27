NASA yılın en iyilerini paylaştı: 2024'ün çarpıcı uzay fotoğrafları!

Uluslararası Uzay İstasyonu her yıl Dünya'nın uzaydan en güzel fotoğraflarını çekiyor. Mavi kuyruklu yıldızlardan, pembe kuzey ışıklarına, karlı volkanlardan kıvrımlı nehirlere kadar her açı, Dünya'nın güzelliklerini yüzlerce mil öteden gözler önüne seriyor. İşte, Uzay İstasyonu'ndan 2024 yılına damgasını vuran en etkileyici fotoğraflar.

NASA yılın en iyilerini paylaştı: 2024'ün çarpıcı uzay fotoğrafları! - 1

Astronotlar Suni Williams ve Tracy C. Dyson, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Atlas Okyanusu üzerindeki kubbesine bakıyor. (NASA)

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA yılın en iyilerini paylaştı: 2024'ün çarpıcı uzay fotoğrafları! - 2

Himalayaların kuzeyindeki güneybatı Çin'in yüksek plato bölgesinde buzlu bir göl. (NASA)

NASA yılın en iyilerini paylaştı: 2024'ün çarpıcı uzay fotoğrafları! - 3

Rusya'nın Kuril Adaları`nın bir parçası olan karla kaplı Onekotan Adası, bu fotoğrafta Tao-Rusyr Kalderası stratovolkanına ev sahipliği yapıyor. (NASA)

NASA yılın en iyilerini paylaştı: 2024'ün çarpıcı uzay fotoğrafları! - 4

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletindeki Sao Francisco Nehri. (NASA)

NASA yılın en iyilerini paylaştı: 2024'ün çarpıcı uzay fotoğrafları! - 5

Bu fotoğrafın çekildiği sırada Dünya'dan yaklaşık 44 milyon mil uzakta olan Kuyrukluyıldız C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). (NASA)

NASA yılın en iyilerini paylaştı: 2024'ün çarpıcı uzay fotoğrafları! - 6

Hint Okyanusu'nun üzerinde, ISS`ye yanaşan Soyuz MS-25 mürettebat gemisinin etrafında parlak bir aurora görülüyor. (NASA)

NASA yılın en iyilerini paylaştı: 2024'ün çarpıcı uzay fotoğrafları! - 7

Ay'ın gölgesi, 8 Nisan 2024'teki güneş tutulması sırasında Quebec, New Brunswick ve Maine'in bazı kısımlarını kaplıyor. (NASA)

NASA yılın en iyilerini paylaştı: 2024'ün çarpıcı uzay fotoğrafları! - 8

NASA astronotu Jeanette Epps, Dünya'nın ufkunda bir dizi rengi yakalamak için uzun pozlama kamera ayarlarını kullandı. (NASA)

NASA yılın en iyilerini paylaştı: 2024'ün çarpıcı uzay fotoğrafları! - 9

Dünya'nın üst atmosferindeki incecik gece parlayan bulutlar, Güney Pasifik Okyanusu'nun üzerinde gün batımından hemen sonra güneş ışığıyla aydınlanıyor. (NASA)

NASA yılın en iyilerini paylaştı: 2024'ün çarpıcı uzay fotoğrafları! - 10

Tibet'teki Rakshastal Gölü (solda) ve Manasarovar Gölü (sağda). (NASA)

NASA yılın en iyilerini paylaştı: 2024'ün çarpıcı uzay fotoğrafları! - 11

Quebec'te eski bir meteorun çarpmasıyla oluşan Manicouagan Gölü. (NASA)

NASA yılın en iyilerini paylaştı: 2024'ün çarpıcı uzay fotoğrafları! - 12

Güney Afrika'nın Hint Okyanusu kıyısına yakın Great Escarpment bölgesinde çıkan orman yangınları. (NASA)

NASA yılın en iyilerini paylaştı: 2024'ün çarpıcı uzay fotoğrafları! - 13

Kasırga Helene, 25 Eylül 2024'te Mississippi kıyılarındaki Meksika Körfezi üzerinde. (NASA)

NASA yılın en iyilerini paylaştı: 2024'ün çarpıcı uzay fotoğrafları! - 14

Bu fotoğrafın çekildiği tarihte 5. kategori bir fırtına olan Milton Kasırgası, 8 Ekim 2024'te Meksika Körfezi'nde ilerliyor. (NASA)

NASA yılın en iyilerini paylaştı: 2024'ün çarpıcı uzay fotoğrafları! - 15

Şimşek (sağda) Güney Çin Denizi'nin üzerindeki bulutları aydınlatırken, Güneydoğu Asya'nın şehir ışıklarını yansıtıyor. (NASA)

NASA yılın en iyilerini paylaştı: 2024'ün çarpıcı uzay fotoğrafları! - 16

Libya, Sudan ve Mısır arasındaki sınırlar Sahra Çölü'nde buluşuyor. (NASA)

NASA yılın en iyilerini paylaştı: 2024'ün çarpıcı uzay fotoğrafları! - 17

Afrika'nın güney kıyıları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kubbesinden, yani "dünyaya açılan pencere"den parlıyor. (NASA)

NASA yılın en iyilerini paylaştı: 2024'ün çarpıcı uzay fotoğrafları! - 18

Güney Atlantik Okyanusu'nda karla kaplı Güney Georgia Adası. (NASA)

NASA yılın en iyilerini paylaştı: 2024'ün çarpıcı uzay fotoğrafları! - 19

Himalayalar Dünya'nın eğriliği boyunca uzanır. (NASA)

NASA yılın en iyilerini paylaştı: 2024'ün çarpıcı uzay fotoğrafları! - 20

Medeniyetin gece ışıkları Nil Nehri'ni aydınlatıyor ve gece yarısı civarında Kızıldeniz, Süveyş Körfezi ve Akabe Körfezi kıyılarını işaret ediyor (NASA)

NASA yılın en iyilerini paylaştı: 2024'ün çarpıcı uzay fotoğrafları! - 21

Suni Williams ve Butch Wilmore (ortada) diğer astronotlar Mike Barratt (en solda) ve Tracy C. Dyson (en sağda) ile poz veriyor. (NASA)

NASA yılın en iyilerini paylaştı: 2024'ün çarpıcı uzay fotoğrafları! - 22

Astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams'ı taşıyan Starliner uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşıyor. (NASA)

NASA yılın en iyilerini paylaştı: 2024'ün çarpıcı uzay fotoğrafları! - 23

Boeing'in mürettebatsız Starliner uzay aracı, 6 Eylül 2024`te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılıyor. (NASA)

NASA yılın en iyilerini paylaştı: 2024'ün çarpıcı uzay fotoğrafları! - 24

SpaceX Dragon mürettebatının uzay aracı, ISS'ye yanaştı. Astronot Matt Dominick sol pencereden dışarı bakarken, arka planda Samanyolu görünüyor.

NASA yılın en iyilerini paylaştı: 2024'ün çarpıcı uzay fotoğrafları! - 25

Ölü Deniz'in güneyinde, İsrail ve Ürdün arasında bulunan tuz buharlaşma göletleri. (NASA)

NASA yılın en iyilerini paylaştı: 2024'ün çarpıcı uzay fotoğrafları! - 26

Paraguay Nehri, Arjantin ve Paraguay ülkelerini ayırıyor (NASA)

NASA yılın en iyilerini paylaştı: 2024'ün çarpıcı uzay fotoğrafları! - 27

Meksika'nın Baja California ve Baja California Sur eyaletleri Pasifik Okyanusu ile Kaliforniya Körfezi (NASA)

NASA yılın en iyilerini paylaştı: 2024'ün çarpıcı uzay fotoğrafları! - 28

NASA astronotu Mike Barratt/ Newfoundland kıyılarındaki deniz buzu görüntüsü (NASA)

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