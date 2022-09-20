NASA zamanı 4,5 milyar yıl geriye aldı: Ay'ın kutupları hakkında şaşırtıcı keşif

NASA'NIN AY ÇALIŞMALARININ BAŞLADIĞI ZAMANDA GELDİ

Diğer taraftan çalışma, NASA'nın Artemis 1 mega-roketinin bu hafta kriyojenik bir testle karşı karşıya olduğu olduğu bir zamanda geldi. İki fırlatma girişimi de başarısız olan NASA, en erken 17 Ekim'e kadar tekrar roketi fırlatma girişiminde bulunmayacak.