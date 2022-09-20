NASA zamanı 4,5 milyar yıl geriye aldı: Ay'ın kutupları hakkında şaşırtıcı keşif

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nden (NASA) bilim insanları, Ay yüzeyinde meydana gelen asteroit çarpışmalarının Dünya’nın uydusunun kutuplarının 300 km yer değiştirmesine neden olduğunu ortaya koydu. Zamanı 4,5 milyar yıl geri alan araştırmacılar, Ay kutuplarındaki donmuş su hakkında yeni bilgilere ulaştıklarını açıkladı. Bununla birlikte, hem ABD hem de Çin bu bölgeleri potansiyel iniş alanları olarak seçtiği için gelecekte kutupların oldukça tartışmalı hale geleceği düşünülüyor.

Haberler - ntv.com.tr 20.09.2022 - 14:36

NASA zamanı 4,5 milyar yıl geriye aldı: Ay'ın kutupları hakkında şaşırtıcı keşif - 1

ZAMAN 4,25 YIL GERİYE ALINDI

Amerikan ve Havacılık İdaresi’nin (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki bir ekip, Ay yüzeyinden binlerce krateri 'silmek' için bilgisayar simülasyonları kullandı ve zamanı 4,25 milyar yıl öncesine geri döndürdü.

NASA zamanı 4,5 milyar yıl geriye aldı: Ay'ın kutupları hakkında şaşırtıcı keşif - 2

Sonuçlar,  asteroit etkilerinin kutupların konumlarının enlemde 10 derece kaymasıyla veya yaklaşık 300 km hareket etmesiyle sonuçlandığını ortaya koydu.

NASA zamanı 4,5 milyar yıl geriye aldı: Ay'ın kutupları hakkında şaşırtıcı keşif - 3

Araştırmacılar yeni bulguların, bkeşfedilen donmuş su nedeniyle daha değerli bölgeler olarak kabul edilen kutuplar hakkında daha fazla bilgi sağlayacağını söyledi.

NASA zamanı 4,5 milyar yıl geriye aldı: Ay'ın kutupları hakkında şaşırtıcı keşif - 4

Araştırmayı yöneten Vishnu Viswanathan, "Ay'ın krater geçmişine dayanarak şunu diyebiliriz ki, koşullar kutuplardaki suyun istikrarlı koşullara sahip olmasına yetecek kadar ılımlı görünüyor” diye konuştu.

NASA zamanı 4,5 milyar yıl geriye aldı: Ay'ın kutupları hakkında şaşırtıcı keşif - 5

5 BİN 200 KRATER İNCELENDİ

Planetary Science Journal adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, çap uzunlukları 20 km bin 200 km arasında değişen yaklaşık 5.200 kraterle çalıştı. Araştırmacılar, kraterlerin yer çekimi ivmelerini bulmak için kraterlerin koordinatlarını ve genişliğini alacak bilgisayar modelleri tasarladı.

NASA zamanı 4,5 milyar yıl geriye aldı: Ay'ın kutupları hakkında şaşırtıcı keşif - 6

Ardından,uzmanlar  yer çekimi ivmelerini ortadan kaldıran simülasyonlar yürüttüler ve esasen saati 4,25 milyar yıl öncesine geri döndürdüler.

NASA zamanı 4,5 milyar yıl geriye aldı: Ay'ın kutupları hakkında şaşırtıcı keşif - 7

NASA'NIN AY ÇALIŞMALARININ BAŞLADIĞI ZAMANDA GELDİ

Diğer taraftan çalışma, NASA'nın Artemis 1 mega-roketinin bu hafta kriyojenik bir testle karşı karşıya olduğu olduğu bir zamanda geldi. İki fırlatma girişimi de başarısız olan NASA, en erken 17 Ekim'e kadar tekrar roketi fırlatma girişiminde bulunmayacak. 

NASA zamanı 4,5 milyar yıl geriye aldı: Ay'ın kutupları hakkında şaşırtıcı keşif - 8

ÇİN'E AÇIK VE ŞEFFEF OLMA ÇAĞRISI

Buna ek olarak, NASA son zamanlarda Çin'i ay yüzeyinin güney kutbu bölgesine yakın  potansiyel iniş alanlarında iki ülke arasında örtüşmenin ortaya çıkmasının ardından Ay görevlerinde 'açık ve şeffaf' olmaya çağırdı.

NASA zamanı 4,5 milyar yıl geriye aldı: Ay'ın kutupları hakkında şaşırtıcı keşif - 9

NASA’dan yapılan açıklamada, “Planlarımızı elimizden geldiğince dünyayla paylaşmaya devam edeceğiz ve diğer ulusların da planlarını bizimle paylaşacağını umuyoruz. Artemis Anlaşmaları ve Dış Uzay Antlaşması'nın ilkelerine göre şeffaflığı ve uzayın barışçıl keşfini teşvik ediyoruz” denildi.

NASA zamanı 4,5 milyar yıl geriye aldı: Ay'ın kutupları hakkında şaşırtıcı keşif - 10

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