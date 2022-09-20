NASA zamanı 4,5 milyar yıl geriye aldı: Ay'ın kutupları hakkında şaşırtıcı keşif

Haberler - ntv.com.tr 20.09.2022 - 14:36
Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi’nin (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki bir ekip, Ay yüzeyinden binlerce krateri 'silmek' için bilgisayar simülasyonları kullandı ve zamanı 4,25 milyar yıl öncesine geri döndürdü.
Sonuçlar, asteroit etkilerinin kutupların konumlarının enlemde 10 derece kaymasıyla veya yaklaşık 300 km hareket etmesiyle sonuçlandığını ortaya koydu.
Araştırmacılar yeni bulguların, bkeşfedilen donmuş su nedeniyle daha değerli bölgeler olarak kabul edilen kutuplar hakkında daha fazla bilgi sağlayacağını söyledi.
Araştırmayı yöneten Vishnu Viswanathan, "Ay'ın krater geçmişine dayanarak şunu diyebiliriz ki, koşullar kutuplardaki suyun istikrarlı koşullara sahip olmasına yetecek kadar ılımlı görünüyor” diye konuştu.
Planetary Science Journal adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, çap uzunlukları 20 km bin 200 km arasında değişen yaklaşık 5.200 kraterle çalıştı. Araştırmacılar, kraterlerin yer çekimi ivmelerini bulmak için kraterlerin koordinatlarını ve genişliğini alacak bilgisayar modelleri tasarladı.
Ardından,uzmanlar yer çekimi ivmelerini ortadan kaldıran simülasyonlar yürüttüler ve esasen saati 4,25 milyar yıl öncesine geri döndürdüler.
Diğer taraftan çalışma, NASA'nın Artemis 1 mega-roketinin bu hafta kriyojenik bir testle karşı karşıya olduğu olduğu bir zamanda geldi. İki fırlatma girişimi de başarısız olan NASA, en erken 17 Ekim'e kadar tekrar roketi fırlatma girişiminde bulunmayacak.
Buna ek olarak, NASA son zamanlarda Çin'i ay yüzeyinin güney kutbu bölgesine yakın potansiyel iniş alanlarında iki ülke arasında örtüşmenin ortaya çıkmasının ardından Ay görevlerinde 'açık ve şeffaf' olmaya çağırdı.
NASA’dan yapılan açıklamada, “Planlarımızı elimizden geldiğince dünyayla paylaşmaya devam edeceğiz ve diğer ulusların da planlarını bizimle paylaşacağını umuyoruz. Artemis Anlaşmaları ve Dış Uzay Antlaşması'nın ilkelerine göre şeffaflığı ve uzayın barışçıl keşfini teşvik ediyoruz” denildi.