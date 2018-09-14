NASA asteroid'lere karşı kullanacağı silahı için tarih verdi
ntv.com.tr
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) göktaşlarına karşı kullanacağı silahının testlerinde sona doğru yaklaşıyor.
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1Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden ünlü İngiliz bilim insanı Stephen Hawking'in en büyük tehdit olarak gösterdiği göktaşlarına karşı NASA geçtiğimiz yıl düğmeye basmış, gezegenimize çarpa riski olan göktaşlarına karşı mücadele için yeni bir silah geliştirmişti.
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2Gezegenimizin yörüngesinde bulunacak bir uzay aracına entegre edilen sistemin adı DART (Double Asteroid Redirection Test) olarak açıklanmıştı.
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3DART için yoğun mesai harcayan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi testlerde sona doğru emin adımlar ile ilerliyor.
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4Yapılan resmi açıklamaya göre, gezegenimizi olası bir felaketten korumak için geliştirilen bir buzdolabı kadar büyüklüğe sahip olan DART her şey yolunda giderse 2020 yılında kullanıma girecek
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5
Geçtiğimiz aylarda bir İngiliz firması gezegenimizin sonuna neden olacak felaketler için bahis oranlarını belirlemişti.
İşte o olasılıklar...
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6
Dünya dışı bir medeniyetin gezegenimizi işgali (Oran: 1'e 500)
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7
Kara deliğin Dünya'yı yutması (Oran: 1'e 125)
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8
Nano makinelerin insan medeniyetine son verip gezegenimizdeki hakim türe dönüşmesi (Oran: 1'e 100)
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9
Yapay zekanın insanların komutundan çıkması (Oran: 1'e 80)
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10
Biyolojik küresel savaş (Oran: 1'e 60)
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Herhangi bir küresel doğal felaket (Oran 1'e 45)
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Nükleer küresel savaş (Oran: 1'e 30)
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Global salgın hastalık (Oran: 1'e 2)
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Kıyamet Günü (Oran 1'e 1)
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Güneş'in dev bir yıldıza dönüşerek gezenimizdeki hayata son vermesi (Oran: (1'e 1)