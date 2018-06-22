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NASA Asteroid'lere karşı yeni planını açıkladı

ntv.com.tr

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) gezegenimizi astreoid'lerden korumak için geliştirdiği yeni yol haritasını belirledi.

  • 1

    Gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı?

    Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryo için Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) harekete geçti. 

  • 2

    NASA tam da bu konuda, göktaşı tehlikelerine nasıl karşı koyacağımızı açıklayan planlarını duyurdu. NASA'nın yeni yol haritası pek çok devlet kuruluşunun ortak çalışmasını ön görüyor.
  • 3

    İlk alınacak önlem göktaşlarının takibe alınmasına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi.

    1990'lardan beri bu tip gök cisimlerini takip eden NASA, hem yeryüzünde, hem de yörüngede güçlü teleskopların kurulması öngörülüyor. 

  • 4

    İkinci adım çarpışmaların etkilerini tahmin edip modele dökecek programların geliştirilmesi olacak.

    Bu kapsamda tüm kurumlara veri gönderecek bu programlar, eş zamanlı bilgi akışı sağlayacak. 

  • 5

    Üçüncü adımda çarpışmanın yaşanmaması için göktaşlarını durdurmak olacak.

    Bu amaçla göktaşlarıyla çarpışıp yok edecek veya rotalarını değiştirecek. 

  • 6

    Dördüncü adım ulusların birbirleriyle etkileşim içerisine girmesini ve göktaşına karşı tüm gezegenin birlikte çalışması hedeflenecek.
  • 7

    Beşinci ve son hedefte ise bu adımların hiçbiri başarılamazsa veya bu adımları uygulamaya zaman kalmamışsa insanların tahliye edilmesine veya korunmasına yönelik.
  • 8

    Bir bahis şirketi gezegenimizin sonunu getirebilecek 10 felaket senaryosunu belirledi ve bahis oranlarını açıklamıştı. 

    İşte o listede yer alan 10 olasılık...

  • 9

    Dünya dışı bir medeniyetin gezegenimizi işgali (Oran: 1'e 500)
  • 10

    Kara deliğin Dünya'yı yutması (Oran: 1'e 125)
  • 11

    Nano makinelerin insan medeniyetine son verip gezegenimizdeki hakim türe dönüşmesi (Oran: 1'e 100)
  • 12

    Yapay zekanın insanların komutundan çıkması (Oran: 1'e 80)
  • 13

    Biyolojik küresel savaş (Oran: 1'e 60)
  • 14

    Herhangi bir küresel doğal felaket (Oran 1'e 45)
  • 15

    Nükleer küresel savaş (Oran: 1'e 30)
  • 16

    Global salgın hastalık (Oran: 1'e 2)
  • 17

    Kıyamet Günü (Oran 1'e 1)
  • 18

    Güneş'in dev bir yıldıza dönüşerek gezenimizdeki hayata son vermesi (Oran: (1'e 1)
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