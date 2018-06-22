NASA Asteroid'lere karşı yeni planını açıkladı
ntv.com.tr
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) gezegenimizi astreoid'lerden korumak için geliştirdiği yeni yol haritasını belirledi.
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Gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı?
Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryo için Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) harekete geçti.
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2NASA tam da bu konuda, göktaşı tehlikelerine nasıl karşı koyacağımızı açıklayan planlarını duyurdu. NASA'nın yeni yol haritası pek çok devlet kuruluşunun ortak çalışmasını ön görüyor.
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İlk alınacak önlem göktaşlarının takibe alınmasına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi.
1990'lardan beri bu tip gök cisimlerini takip eden NASA, hem yeryüzünde, hem de yörüngede güçlü teleskopların kurulması öngörülüyor.
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İkinci adım çarpışmaların etkilerini tahmin edip modele dökecek programların geliştirilmesi olacak.
Bu kapsamda tüm kurumlara veri gönderecek bu programlar, eş zamanlı bilgi akışı sağlayacak.
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Üçüncü adımda çarpışmanın yaşanmaması için göktaşlarını durdurmak olacak.
Bu amaçla göktaşlarıyla çarpışıp yok edecek veya rotalarını değiştirecek.
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6Dördüncü adım ulusların birbirleriyle etkileşim içerisine girmesini ve göktaşına karşı tüm gezegenin birlikte çalışması hedeflenecek.
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7Beşinci ve son hedefte ise bu adımların hiçbiri başarılamazsa veya bu adımları uygulamaya zaman kalmamışsa insanların tahliye edilmesine veya korunmasına yönelik.
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Bir bahis şirketi gezegenimizin sonunu getirebilecek 10 felaket senaryosunu belirledi ve bahis oranlarını açıklamıştı.
İşte o listede yer alan 10 olasılık...
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9Dünya dışı bir medeniyetin gezegenimizi işgali (Oran: 1'e 500)
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10Kara deliğin Dünya'yı yutması (Oran: 1'e 125)
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11Nano makinelerin insan medeniyetine son verip gezegenimizdeki hakim türe dönüşmesi (Oran: 1'e 100)
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12Yapay zekanın insanların komutundan çıkması (Oran: 1'e 80)
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13Biyolojik küresel savaş (Oran: 1'e 60)
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14Herhangi bir küresel doğal felaket (Oran 1'e 45)
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15Nükleer küresel savaş (Oran: 1'e 30)
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16Global salgın hastalık (Oran: 1'e 2)
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17Kıyamet Günü (Oran 1'e 1)
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18Güneş'in dev bir yıldıza dönüşerek gezenimizdeki hayata son vermesi (Oran: (1'e 1)