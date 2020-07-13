NASA'dan 10 kentrilyon dolarlık proje için ilk adım

Güneş Sistemi'nde yer alan asteroidler dünya ekonomisini yerle bir edebilir. Zira NASA'nın uzay aracı göndererek üzerindeki değerli madenleri çıkarmak istediği asteroidin ekonomik değeri 10 bin katrilyon dolar.

ntv.com.tr 13.07.2020 - 09:34

NASA'dan 10 kentrilyon dolarlık proje için ilk adım - 1

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) bir sonraki hamlesi dünya ekonomisinin çökmesi anlamına gelebilir. Zira NASA uzay madenciliği için önemli bir adım attı. 

NASA'dan 10 kentrilyon dolarlık proje için ilk adım - 2

NASA asteroidlerde araştırma yapması için AR-Ge aşamasında olan uzay aracının yapımına başladığını duyurdu. 

NASA'dan 10 kentrilyon dolarlık proje için ilk adım - 3

NASA'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada söz konusu uzay aracının 2022 yılının Ağustos ayında fırlatılmasının planlandığı bilgisinin altı çizildi. 

NASA'dan 10 kentrilyon dolarlık proje için ilk adım - 4

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, NASA'nın bu adımı dünya ekonomisini yerle bir edebilir.  

NASA'dan 10 kentrilyon dolarlık proje için ilk adım - 5

Zira 10 kentilyon (10 bin katrilyon) dolar değerindeki 200 kilometre genişliğindeki asteroid dünya ekonomisinin tamamında daha değerli.   

NASA'dan 10 kentrilyon dolarlık proje için ilk adım - 6

Dünya ekonomisinin toplam değeri ise sadece yaklaşık 75 trilyon dolar.   

NASA'dan 10 kentrilyon dolarlık proje için ilk adım - 7

Aynı habere göre, söz konusu göktaşına gömülü demir, nikel, altın, platin, bakır, kobalt, iridyum, redyum gibi değerli madenler bulunuyor. 

 

NASA'dan 10 kentrilyon dolarlık proje için ilk adım - 8

Asteroide bir uzay aracı göndermek isteyen NASA henüz buradaki değerli maddeleri gezegenimize nasıl getireceğini bilmiyor.   

NASA'dan 10 kentrilyon dolarlık proje için ilk adım - 9

Uzay madenciliği bu yüzyılın en büyük iş kolu olarak görülüyor. Jüpiter ve Mars'ın arasında yer alan asteroide yer alan maddeleri şu an için gezegenimize getirilmesi oldukça maliyetli.  

NASA'dan 10 kentrilyon dolarlık proje için ilk adım - 10

Ancak gelişen teknoloji ile uzay seyahatlerinin maliyetinin düşmesi ve uzay madenciliğinin de yaygınlaşması bekleniyor.  

NASA'dan 10 kentrilyon dolarlık proje için ilk adım - 11

Bugüne kadar bir gök taşından Dünya’ya sadece bir kez materyal getirilebildi. Japonya Uzay Ajansı’nın Hayabusa uzay aracı, 2010 yılında 25143 Itokawa asteroidinden Dünya’ya birkaç parça toz ulaştırabilmişti.   

 

NASA'dan 10 kentrilyon dolarlık proje için ilk adım - 12

Bilim insanları, materyal taşınması kolaylaştırmak için asteroitleri solar-elektrik iyon motorlarıyla Dünya’ya yaklaştırmayı düşünüyor.  

NASA'dan 10 kentrilyon dolarlık proje için ilk adım - 13

Bu yöntemle gök taşlarının bir kaya topluluğu olarak yörüngede toplanması ve bir nevi ikinci bir Ay oluşturulması olası planlar arasında.   

NASA'dan 10 kentrilyon dolarlık proje için ilk adım - 14

Bir diğer plan ise madeni işlenmesi için Dünya’ya taşımak. Ancak en yüksek platin kaynağa sahip gök taşlarında bile 800 gram platin elde etmek için bir ton cevher elde edilmesi gerekiyor.  

NASA'dan 10 kentrilyon dolarlık proje için ilk adım - 15
Bu da, 2,5 ton ağırlığındaki bir robotun, ağırlığının 100 katı cevher taşıması gerektiği anlamına geliyor. Kısaca, çok yüksek bir maliyet gerektiren planın ciddi olarak geliştirilmesi gerekiyor.
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