NASA'dan 250 milyon dolarlık anlaşma: Satürn'ün uydusu Titan'a yolculuk!
NASA, Satürn’ün uydusu Titan’ı keşfetmek için SpaceX ile 256,6 milyon dolarlık anlaşma yapıldığını duyurdu. 2028’de fırtatılması beklenen Dragonfly adlı nükleer güçle çalışan uzay aracı, Titan’da yaşam belirtilerini araştıracak ve karbon açısından zengin yüzey materyallerini analiz edecek.
250 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME
NASA, Satürn’ün uydusu Titan’ı keşfetmek için SpaceX ile iş birliği yapıyor.
ABD uzay ajansı yaptığı açıklamada, Dragonfly misyonunun fırlatılışını desteklemek için SpaceX ile 256,6 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığını duyurdu.
3,35 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK
NASA’nın Yeni Ufuklar Programı kapsamında yürütülen bu görev, orta sınıf uzay aracı keşiflerini finanse ediyor ve Dragonfly bu programdaki dördüncü misyon olarak toplamda 3,35 milyar dolara mal olacak.