NASA'dan 250 milyon dolarlık anlaşma: Satürn'ün uydusu Titan'a yolculuk!

YOLCULUK 6 YIL SÜRECEK

Mars Rover'ı büyüklüğünde ve bir drone gibi uçabilen, nükleer enerjiyle çalışan bir uzay aracı olan Dragonfly, Titan'ın yüzeyinden malzeme örnekleri alacak ve bileşimini analiz edecek.

Aracın Titan'a varması altı yıl sürecek ve yaklaşık iki buçuk yıl kalması bekleniyor.