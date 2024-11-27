NASA'dan 250 milyon dolarlık anlaşma: Satürn'ün uydusu Titan'a yolculuk!

NASA, Satürn’ün uydusu Titan’ı keşfetmek için SpaceX ile 256,6 milyon dolarlık anlaşma yapıldığını duyurdu. 2028’de fırtatılması beklenen Dragonfly adlı nükleer güçle çalışan uzay aracı, Titan’da yaşam belirtilerini araştıracak ve karbon açısından zengin yüzey materyallerini analiz edecek.

NASA'dan 250 milyon dolarlık anlaşma: Satürn'ün uydusu Titan'a yolculuk! - 1

250 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME

NASA, Satürn’ün uydusu Titan’ı keşfetmek için SpaceX ile iş birliği yapıyor.

ABD uzay ajansı yaptığı açıklamada, Dragonfly misyonunun fırlatılışını desteklemek için SpaceX ile 256,6 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

3,35 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK

NASA’nın Yeni Ufuklar Programı kapsamında yürütülen bu görev, orta sınıf uzay aracı keşiflerini finanse ediyor ve Dragonfly bu programdaki dördüncü misyon olarak toplamda 3,35 milyar dolara mal olacak.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA'dan 250 milyon dolarlık anlaşma: Satürn'ün uydusu Titan'a yolculuk! - 2

YOLCULUK 6 YIL SÜRECEK

Mars Rover'ı büyüklüğünde ve bir drone gibi uçabilen, nükleer enerjiyle çalışan bir uzay aracı olan Dragonfly, Titan'ın yüzeyinden malzeme örnekleri alacak ve bileşimini analiz edecek.

Aracın Titan'a varması altı yıl sürecek ve yaklaşık iki buçuk yıl kalması bekleniyor.

NASA'dan 250 milyon dolarlık anlaşma: Satürn'ün uydusu Titan'a yolculuk! - 3

NASA, “Dragonfly’ın bilimsel ekipmanları, Titan’ın yaşamı destekleme potansiyelini değerlendirecek, karbon açısından zengin materyaller ile sıvı suyun uzun bir süre boyunca karışmış olabileceği bu uyduda prebiyotik kimyanın ilerleyişini inceleyecek ve suya ya da hidrokarbon bazlı yaşama dair kimyasal işaretleri araştıracak,” açıklamasını yaptı.

NASA'dan 250 milyon dolarlık anlaşma: Satürn'ün uydusu Titan'a yolculuk! - 4

2028'DE FIRLATILMASI BEKLENİYOR

Titan, Güneş Sistemi’ndeki en büyük ikinci uydu (ilk sırada Jüpiter’in Ganymede uydusu bulunuyor) ve yoğun atmosferi ile sıvı metan ve etan gölleriyle biliniyor.

Dragonfly misyonunun, Temmuz 2028’de NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden SpaceX’in Falcon Heavy roketiyle fırlatılması bekleniyor.

NASA'dan 250 milyon dolarlık anlaşma: Satürn'ün uydusu Titan'a yolculuk! - 5

AY'A İNİŞ İÇİN STARSHIP ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Tesla CEO’su Elon Musk tarafından kurulan şirket, aynı zamanda NASA’nın Artemis III misyonu için Ay’a iniş sağlayacak bir Starship iniş aracı üzerinde çalışıyor.

Artemis III misyonu, Ay’a ilk kadın astronotu göndermeyi amaçlıyor ve şu an için Eylül 2026’da gerçekleşmesi planlanıyor.

Öte yandan SpaceX, bu hafta yaptığı açıklamada, 2025 yılı itibarıyla Starship roketlerinin fırlatma sıklığını yılda 25’e çıkarmayı hedeflediğini belirtti.

Starship, şirketin Ay ve Mars keşif hedeflerinin temelini oluşturuyor.

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