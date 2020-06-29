NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz)

NASA Dünya Gözlemevi (NEO), Ankara’nın gece Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.

ntv.com.tr

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 1
NASA Earth Observatory (NASA Dünya Gözlemevi) Başkent Ankara'yı yörüngeden görüntüledi. ‘Ankara’da Gece’ başlığı ile paylaşılan fotoğrafta, şehrin merkezine, Anıtkabir’e ve başkenti çevreye bağlayan otoyollara dikkat çekildi.
NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 2

NASA astronotunun gözünden gezegenimiz

ISS’de görev alan NASA astronotları kimsenin sahip olmadığı bir manzaraya sahip.

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 3
Yörüngedeki uzay istasyonundan çektikleri kareler kimi zaman kişisel hesaplarından kimi zaman ise NASA tarafından paylaşılıyor.
NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 4
Bu paylaşımlara yenisi eklendi yörüngedeki uzay istasyonunda görev alan ABD'li astronot Jessica Meir ABD'nin Boston, New York ve Philadelphia kentlerinin fotoğraflarını yayınladı.
NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 5
Eylül 2019'dan beri ISS'de görev alan Meir, aynı anda tamamen kadınlar tarafından yapılan uzay yürüyüşünde yer alarak adını tarihe yazdırmıştı.
NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 6

NASA tarafından daha önce yapılan paylaşımlar ise şöyle...

Hood Dağı (Oregon) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 7

Egmont Volkanı (Yeni Zelanda) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 8

Etna Dağı (Sicilya) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 9

Semien Dağları (Etiyopya) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 10

Shasta Dağı (Kaliforniya) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 11

Capulin Volkanı Ulusal Anıtı (Meksika) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 12

Fuji Dağı (Japonya) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 13

Tien Shan Dağları (Çin) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 14

Brandberg Massif (Namibya) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 15

Mauna Kea (Hawaii) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 16

Anti Atlas Dağları (Fas) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 17

Navajo Dağı (Utah) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 18

Pacaya Volkanı (Guatemala) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 19

Nanga Parbat (Pakistan) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 20

Jefferson Dağı (Oregon) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 21

Bolivya Andları 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 22

Mt. Redoubt Volkanı (Alaska) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 23

Shasta Dağı (Kaliforniya) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 24

Sierra Nevada (İspanya) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 25

Luquillo Dağları (Porto Riko) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 26

Kazbek Dağı (Rusya) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 27

Patagonya Andları (Arjantin) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 28

Olimpos Dağı (Yunanistan) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 29

Mont Blanc (İtalya ve Fransa) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 30

Damavand Dağı (İran) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 31

Everest Dağı (Nepal ve Çin) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 32

Alpler (Avrupa) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 33

Barberton Dağları (Güney Afrika) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 34

Kalp Dağı (Wyoming) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 35

Ulinta Dağları (Utah) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 36

Appalachian Dağları (Kuzey Amerika) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 37

Shasta Dağları (Kaliforniya) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 38

Karpat Dağları (Romanya) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 39
Augustine Volkanı (Alaska)
NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 40

Ağrı Dağı (Türkiye) 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 41

AVUSTRALYA'DAKİ YANGINLARIN DUMANLARI BREZİLYA'YA ULAŞTI

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsüne bağlı Uzaktan Algılama Birimi, Avustralya'daki dumanların Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletine ulaştığını açıkladı.

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 42

Meteoroloji şirketi MetSul ise Twitter'dan yaptığı paylaşımla, dumanların çok belirgin olmadığını vurgularken, eyalet başkenti Porto Alegre'ye ulaştığını doğruladı. 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 43
Dumanların 12 bin kilometre katederek Güney Amerika'ya ulaştığı, bu durumdan kıtadaki canlı yaşamının olumsuz etkilemesinin beklenmediği kaydedildi.
NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 44

Şili meteoroloji servisi de pazartesi günü dumanların Şili ve Arjantin'den de görülebildiğini açıklamıştı.

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 45

AVUSTRALYA'DAKİ YANGINLAR YÖRÜNGEDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangının ne denli büyük bir zarara yol açtığı gezegenimizin yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çekilen kareler ile daha net bir şekilde görülüyor.

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 46
Farklı noktalarda devam eden ve 5 milyon hektar civarında alanı yok eden yangınlara müdahalenin artan hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgarın etkisiyle güçleştiği belirtiliyor.
NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 47

2 HAFTADA 2 BİN DEPREM HARİTAYI DEĞİŞTİRDİ

Porto Riko'da meydan gelen depremler yüzeyinde kalıcı değişimlere neden oldu. Space.com haber portalında yer alan habere göre, İki haftada iki bin depremin yaşandığı ülkede harita değişti. 

9 Ocak 2020'de alınan InSAR verilerini, 28 Aralık 2019'da Sentinel-1A uydusundan gelen verilerle karşılaştıran araştırmacılar, bu değişikliklerin  lokasyonunu, yönünü ve boyutunu haritalandırdı. 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 48

'DEPREM ADASI' 6 YIL DAYANABİLDİ

6 yıl önce Pakistan'da meydana gelen  7.7 şiddetindeki deprem sonrası ortaya çıkan 'deprem adası' olarak da anılan Zalzala Koh yeniden okyanusun dibindeki yerini almış, NASA bu olaya ait görüntüleri yayınlamıştı. 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 49

NASA DEĞİŞİMİ UZAYDAN GÖRÜNTÜLEDİ

Bölgedeki değişim NASA'nın yörüngedeki uyduları çektiği kareler ile net bir şekilde gözler önüne serilmişti.

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 50

Kutup bölgesindeki Eagle Adası'nı mercek altına alan NASA çalışanları bölgenin 3 Şubat ve 13 Şubat tarihlerinde çekilmiş uydu fotoğraflarını yayınladı.

Yapılan açıklamada adadaki buz ve kar miktarının sadece 10 günde yüzde 20 azaldığı bilgisinin altı çizildi. 

NASA'dan Ankara paylaşımı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 51

ANTARKTİKA'DA ADA KEŞFEDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde sıcaklığın ilk defa 20 santigrat dereceyi aştı kutup bölgesinde buzul erimesi hız kazanmış durumda. Antarktika'daki buzulların erimesi sonrası bölgede ilginç bir keşife imza atıldı.

Thwaites Offshore Research (THOR) projesi kapsamında bölgede araştırmalar yürüten bilim ekibi bir ada keşfetti. Adanın buzul erimesinden sonra gün yüzüne çıktığı açıklandı.

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