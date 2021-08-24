NASA’dan Ay’da maden arama teknolojisi geliştirenlere 500 bin dolar ödül

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yetkilileri Ay’daki kaynakları kullanarak maden arama çalışmalarını yürütmenin oradaki insan varlığını kalıcı hale getirmek için anahtar rol oynadığına dikkat çekti. Katılan ekipler arasından 500 bin dolarlık ödülü kazanan Redwire Space adlı Floridalı şirket oldu.

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ntv.com.tr 24.08.2021 - 09:00

NASA'DAN AY'DAKİ PROJELERE 500 BİN DOLAR ÖDÜL NASA Ay’da maden arama çalışmalarını hayata geçirmeyi kolaylaştıracak önemli bir adım attı. Uzay ajansı ‘’Break the Ice Lunar Challenge’’ adını verdiği yarışmayla 13 farklı ekibe toplamda 500 bin dolar (4 milyon 230 bin Türk Lirası) ödül verdi.

YARIŞMAYI KAZANAN EKİP REDWIRE SPACE OLDU 2020’nin Kasım ayında başvuruya açılan yarışmayı ABD, Kanada, Avustralya ve Sri Lanka’dan gelen ekipler arasından 125 bin dolar bütçeli projesiyle Floridalı şirket Redwire Space kazandı. Proje iki keşif aracı, bir madencilik robotu ve hafif bir taşıma aracıyla Ay’daki buzu kırma ve tahliye etme faaliyetlerini yürütmeyi öngörmekteydi. Redwire Space, NASA’nın özellikle dikkat çektiği konulardan birine odaklanmasıyla zor da olsa rakipleri arasından sıyrılmayı başardı.

DERECEYE GİRENLERE 25 BİN DOLAR Dereceye girerek 25 bin dolar kazanan diğer ekipler ise şu şekilde: AggISRU

Aurora Robotics

Lunar Lions

OffWorld Robotics

Oshkosh Corp.

Rocket M

Space Trajectory

Team AA-Star

Team LIQUID

Terra Engineering

AY'DAKİ KAYNAKLAR DÜNYA'DA KULLANILMAYA BAŞLANACAK NASA’nın Marshall Space Flight Center yöneticilerinden Monasi Roman’ın yaptığı açıklamaya göre, Ay’daki kaynakları güvenli ve sorumlu bir şekilde çıkarmak ancak farklı fikirleri böyle yarışmalarda bir araya getirerek mümkün görünüyor. Ay’daki buzları sürdürülebilir bir şekilde Dünya’daki yaşamsal kaynaklara çevirebilmek ve yeryüzündeki ihtiyacı karşılamak bu yarışmaların temel amacını oluşturuyor.

YENİ PROJELERLE İNSANIN AY'DAKİ VARLIĞI KALICI OLACAK Uzay ajansı, Artemis adını verdikleri programın da yardımıyla gelecek on yılın sonuna dek Ay’daki projeleri kalıcı hale getirmek istediklerini belirtti. Yarışmanın bir sonraki aşaması ise projelerde yer alan donanımların geliştirilmesi ve uygulanması olacak.

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