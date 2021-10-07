'dan bilim kurgu hamlesi: Asteroidi uzayda vuracaklar

Amerikan Ulusal Havacılık ve Dairesi (), gök cisimlerinden dünyayı korumak amacıyla uzay aracını dünya yörüngesine yakın bir asteroidle çarpışması için fırlatacak.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 07.10.2021 - 07:38

NASA'dan bilim kurgu hamlesi: Asteroidi uzayda vuracaklar - 1

, Çifte Asteroid Yön Değiştirme Testi (DART) adı verilen misyon kapsamında dünyanın yörüngesine yakın bir asteroidle planlı çarpışma gerçekleştirmesi için yeni uzay aracı fırlatacağını duyurdu.

NASA'dan bilim kurgu hamlesi: Asteroidi uzayda vuracaklar - 2

Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX'in Falcon 9 roketiyle, 23 Kasım'da California'daki Vandenberg Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılacak uzay aracıyla, ilk defa yeryüzüne düşme ihtimali olan gök cisimlerine karşı bir savunma sistemi test edilecek.

NASA'dan bilim kurgu hamlesi: Asteroidi uzayda vuracaklar - 3

, DART projesinin, söz konusu asteroidin 2003 yılında dünyaya 6 milyon kilometre mesafeden geçmesi üzerine başlatıldığını belirtti.

NASA'dan bilim kurgu hamlesi: Asteroidi uzayda vuracaklar - 4

, Didymoon isimli asteroidle gerçekleşecek çarpışmada 160 metre çapındaki gök cisminin yörüngesini değiştirmeyi hedefleyecek.

NASA'dan bilim kurgu hamlesi: Asteroidi uzayda vuracaklar - 5

'nın DART program bilimcisi Tom Statler, yaptığı açıklamada, "Gökbilimciler, asteroidin yörüngesinin ne kadar değiştiğini belirlemek için çarpışmadan önce ve sonra dünya tabanlı teleskoplardan gelen gözlemleri karşılaştırabilecekler. Bu bize asteroidin saptırma çabamıza nasıl tepki verdiğini anlatacak anahtar bir ölçüm olacak" dedi.

NASA'dan bilim kurgu hamlesi: Asteroidi uzayda vuracaklar - 6

Gezegen savunmasında bir ilkin yaşanacağı planlı çarpışmanın Eylül 2022'de gerçekleşmesi bekleniyor.

NASA'dan bilim kurgu hamlesi: Asteroidi uzayda vuracaklar - 7
Dünyaya 7 milyon milden daha yakın yörüngede hareket eden cisimler, tehlikeli olarak görülüyor.
NASA'dan bilim kurgu hamlesi: Asteroidi uzayda vuracaklar - 8

NASA MARS'TAN KAYA ÖRNEĞİ TOPLADI

Ulusal Havacılık ve Ajansı (), 1 Eylül’de keşif aracından gelen verilerin, ’tan ilk kaya örneğinin başarıyla alındığını gösterdiğini açıkladı.

Alınan örneklerin aracın dünyaya dönmesinden sonra bilim insanlarına kızıl gezegende milyarlarca yıl önce hayat olup olmadığını araştırmalarına yardımcı olması bekleniyor.

NASA'dan bilim kurgu hamlesi: Asteroidi uzayda vuracaklar - 9

'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020’de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat’ta ’a inmişti.

'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance’ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.

Geçen ay Perseverance’ın ’tan ilk örnek alma denemesi başarısız olmuş, bunun üzerine yeni bir protokol geliştirmişti.

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