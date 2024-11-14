NASA'dan bir yanıt daha: Uzayda mahsur kalan astronotların sağlık durumu nasıl?
NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan astronotlar için yeni bir açıklama daha yaptı. Sağlık durumlarının kötü olduğu ve vücut kütlelerini kaybettikleri iddia edilen Sunita Williams ile Butch Wilmore hakkında yapılan açıklamada, sağlık durumlarının yerinde olduğu kaydedildi.
Geçtiğimiz hafta ABD ve İngilzi basınında Uluslararası Uzay İstasyonu astronotu Suni Williams'ın sağlık durumunun kötüye gittiğini iddia etmiş, bugün de ISS'deki diğer astronot Butch Wilmore hakkında benzer iddialar ortaya atılmıştı.
Williams hakkındaki iddialara yanıt olarak hem NASA hem de Williams'ın kendisi konuşarak durumunun iyi olduğunu teyit etmişti.