NASA'dan bir yanıt daha: Uzayda mahsur kalan astronotların sağlık durumu nasıl?

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan astronotlar için yeni bir açıklama daha yaptı. Sağlık durumlarının kötü olduğu ve vücut kütlelerini kaybettikleri iddia edilen Sunita Williams ile Butch Wilmore hakkında yapılan açıklamada, sağlık durumlarının yerinde olduğu kaydedildi.

NASA'dan bir yanıt daha: Uzayda mahsur kalan astronotların sağlık durumu nasıl? - 1

Geçtiğimiz hafta ABD ve İngilzi basınında Uluslararası Uzay İstasyonu astronotu Suni Williams'ın sağlık durumunun kötüye gittiğini iddia etmiş, bugün de ISS'deki diğer astronot Butch Wilmore hakkında benzer iddialar ortaya atılmıştı.

Williams hakkındaki iddialara yanıt olarak hem NASA hem de Williams'ın kendisi konuşarak durumunun iyi olduğunu teyit etmişti.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA'dan bir yanıt daha: Uzayda mahsur kalan astronotların sağlık durumu nasıl? - 2

NASA'DAN BİR YANIT DAHA

Şimdi de Wilmore hakkındaki söylentilere yanıt olarak NASA bir kez daha devreye girdi.

Washington'daki NASA Genel Merkezi'nin sağlık ve tıp sorumlusu Dr. J.D. Polk 13 Kasım'da gazetecilere e-posta yoluyla yaptığı açıklamada "Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki tüm NASA astronotlarının sağlık durumu iyi. Aksi yöndeki söylentilerin devam etmesi talihsizliktir." ifadelerini kullandı.

NASA'dan bir yanıt daha: Uzayda mahsur kalan astronotların sağlık durumu nasıl? - 3

Williams'ın sağlığıyla ilgili spekülasyonlar, NASA tarafından yayınlanan son fotoğraflara dayanıyor gibi görünüyor.

NASA ile bağlantısı olmayan bir göğüs hastalıkları uzmanı olan Dr. Vinay Gupta, DailyMail'e yaptığı açıklamada, fotoğraflarda Williams'ın yanaklarının "çökük" göründüğünü ve "çok yüksek bir irtifada, hatta basınçlı bir kabinde uzun süre yaşamanın doğal streslerini deneyimleyen" bir kişiyi tasvir ettiğini öne sürdü.

Oysa Williams 12 Kasım'da ISS'te gerçekleştirdiği bir video röportajında "Buraya geldiğimde hangi kilodaysam şimdi de aynı kilodayım" ifadelerini kullanmıştı.

NASA'dan bir yanıt daha: Uzayda mahsur kalan astronotların sağlık durumu nasıl? - 4

ABD basınında yer alan "NASA, meslektaşı Sunita Williams'ın sağlığı konusunda alarm verdikten sonra mahsur kalan ikinci astronotun olası kilo kaybını izliyor" başlıklı bir makalede, adı açıklanmayan bir NASA çalışanının Wilmore'un da "vücut kütlesini kaybettiğini" iddia etmişti.

NASA'dan bir yanıt daha: Uzayda mahsur kalan astronotların sağlık durumu nasıl? - 5

DÜNYA'YA DÖNÜŞ TARİHLERİ

6 Haziran 2024 tarihinden bu yana ISS'te mahsur kalan astronotlar, Crew-9 misyonuyla beraber Şubat 2025'te dünyaya dönecek NASA.

NASA'dan bir yanıt daha: Uzayda mahsur kalan astronotların sağlık durumu nasıl? - 6
NASA'dan bir yanıt daha: Uzayda mahsur kalan astronotların sağlık durumu nasıl? - 7
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