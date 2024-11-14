NASA'dan bir yanıt daha: Uzayda mahsur kalan astronotların sağlık durumu nasıl?

Williams'ın sağlığıyla ilgili spekülasyonlar, NASA tarafından yayınlanan son fotoğraflara dayanıyor gibi görünüyor.

NASA ile bağlantısı olmayan bir göğüs hastalıkları uzmanı olan Dr. Vinay Gupta, DailyMail'e yaptığı açıklamada, fotoğraflarda Williams'ın yanaklarının "çökük" göründüğünü ve "çok yüksek bir irtifada, hatta basınçlı bir kabinde uzun süre yaşamanın doğal streslerini deneyimleyen" bir kişiyi tasvir ettiğini öne sürdü.

Oysa Williams 12 Kasım'da ISS'te gerçekleştirdiği bir video röportajında "Buraya geldiğimde hangi kilodaysam şimdi de aynı kilodayım" ifadelerini kullanmıştı.