NASA'dan canlı yayın kararı (Tam Güneş Tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi?)
2019’un merakla beklenen gökyüzü olaylarından Güneş tutulması için geri sayım başladı. İşte tutulma esnasında kehribar rengin ortaya çıkacak olması nedeniyle ‘Kehribar Güneş Tutulması’ olarak anılan gökyüzü olayı hakkında bilmeniz gereken her şey...
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1Yarın gerçekleşecek olan Tam Güneş Tutulması için NASA'dan yeni bir açıklama geldi. NASA tutulmayı canlı yayınlayacağını açıkladı. Yayının NASA'nın sosyal medya hesaplarından takip edilebileceği açıklandı.
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2 Temmuz’da gerçekleşecek olan gökyüzü olayı Güney Amerika’da gözlemlenebilecek. Tam Güneş tutulması ülkemizden gözlemlenemeyecek.
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GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUR?
Güneş tutulması, Dünya’nın çevresinde dolanmakta olan Ay’ın Güneş diskinin önüne geçmesi ve gölgesinin Dünya yüzeyinin üzerinden geçmesi sonucu oluşur.
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Gölgenin ortadaki bir bölümü içinden hiçbir Güneş ışığı geçmez. Yer yüzeyindeki gölgenin içindeki gözlemcilere Güneş diski, Ay diskiyle tümüyle örtülmüş gibi gelir.
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Buna tam Güneş tutulması denir. Gölgenin Dünya ile kesiştiği kesimi dar olduğundan tam Güneş tutulması çok az yerden tam olarak gözlemlenebilir.
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Tam tutulmanın yanı sıra, halkalı tutulma ve kısmi tutulma diye iki ayrı güneş tutulması daha vardır.
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Her yıl sayısı iki ila dört arasında değişen güneş tutulması olayı gerçekleşir. Tutuma sayısı nadiren dördü geçer.
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Kısmı güneş tutulması gökbilimcilere fazla bilgi sağlamaz, ancak tam tutulma sırasında Güneş’in daha soluk kesimleri görünebilir hale geldiği için gözlem imkanı artar.
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9Bilim adamlardı, tam güneş tutulmasını ‘en gizemli doğa olaylarından’ biri olarak nitelendiriyor.
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10İşte geçtiğimiz dönemde gerçekleşen Güneş Tutulmalarından objektiflere yansıyan kareler...
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