NASA'dan çığır açan keşif: "Sadece yaşam tarafından üretilen" gazlarla dolu gezegen tespit etti!

YAŞAM BELİRTİLERİ

James Webb Teleskobu, K2-18 b'nin atmosferinde metan ve karbondioksit gibi karbon taşıyan moleküllerin varlığını tespit etti.

Bu bulgular, gezegenin atmosferinin hidrojen açısından zengin olduğu ve yüzeyinin su okyanuslarıyla kaplı olabileceği hipotezini güçlendiriyor.

Ancak en dikkat çekici bulgu, dimetil sülfür (DMS) adlı bir molekülün olası varlığıydı. Dünya'da bu molekül yalnızca yaşam tarafından üretilir ve çoğunlukla deniz ortamlarında bulunan fitoplanktonlardan yayılır.

Bu, gezegende potansiyel olarak yaşamın varlığına dair ilk somut belirtilerden biri olarak değerlendiriliyor.