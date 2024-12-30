NASA'dan çığır açan keşif: "Sadece yaşam tarafından üretilen" gazlarla dolu gezegen tespit etti!
NASA, James Webb Uzay Teleskobu ile yaptığı son keşifte, Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıkta bulunan K2-18 b adlı gezegenin atmosferinde, sadece yaşam tarafından üretilen gazlar tespit etti. Bu keşif, yıllardır süren başka bir gezegende yaşam izlerinin olabileceğine dair heyecan verici bir adım olarak bilim dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) uzay keşifinde çığır açan bir bulguya imza attı.
James Webb Uzay Teleskobu, K2-18 b adlı, Dünya'dan daha büyük ve "sadece yaşam tarafından üretilen" gazlarla dolu bir gezegen keşfetti.