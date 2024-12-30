NASA'dan çığır açan keşif: "Sadece yaşam tarafından üretilen" gazlarla dolu gezegen tespit etti!

NASA, James Webb Uzay Teleskobu ile yaptığı son keşifte, Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıkta bulunan K2-18 b adlı gezegenin atmosferinde, sadece yaşam tarafından üretilen gazlar tespit etti. Bu keşif, yıllardır süren başka bir gezegende yaşam izlerinin olabileceğine dair heyecan verici bir adım olarak bilim dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.

NASA'dan çığır açan keşif: "Sadece yaşam tarafından üretilen" gazlarla dolu gezegen tespit etti! - 1

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) uzay keşifinde çığır açan bir bulguya imza attı.

James Webb Uzay Teleskobu, K2-18 b adlı, Dünya'dan daha büyük ve "sadece yaşam tarafından üretilen" gazlarla dolu bir gezegen keşfetti.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA'dan çığır açan keşif: "Sadece yaşam tarafından üretilen" gazlarla dolu gezegen tespit etti! - 2

YAŞANABİLİR BÖLGEDE, DÜNYA'NIN  YAKLAŞIK 3 KATI 

K2-18 b, K2-18 adlı kırmızı cüce yıldızının etrafında dönen ve "yaşanabilir bölge" olarak bilinen alanda bulundu.

İlk olarak 2009’da NASA'nın Kepler Teleskobu tarafından keşfedilen bu gezegen, son olarak James Webb Teleskobu tarafından daha detaylı incelendi.

NASA'nın açıklamasına göre, gezegenin yarıçapı Dünya'nın 2,6 katı, kütlesi ise 8,6 katı büyüklüğünde. 

NASA'dan çığır açan keşif: "Sadece yaşam tarafından üretilen" gazlarla dolu gezegen tespit etti! - 3

YAŞAM BELİRTİLERİ

James Webb Teleskobu, K2-18 b'nin atmosferinde metan ve karbondioksit gibi karbon taşıyan moleküllerin varlığını tespit etti.

Bu bulgular, gezegenin atmosferinin hidrojen açısından zengin olduğu ve yüzeyinin su okyanuslarıyla kaplı olabileceği hipotezini güçlendiriyor.

Ancak en dikkat çekici bulgu, dimetil sülfür (DMS) adlı bir molekülün olası varlığıydı. Dünya'da bu molekül yalnızca yaşam tarafından üretilir ve çoğunlukla deniz ortamlarında bulunan fitoplanktonlardan yayılır.

Bu, gezegende potansiyel olarak yaşamın varlığına dair ilk somut belirtilerden biri olarak değerlendiriliyor.

NASA'dan çığır açan keşif: "Sadece yaşam tarafından üretilen" gazlarla dolu gezegen tespit etti! - 4

YAŞAM İÇİN UYGUN MU?

NASA'nın açıklamalarına göre, K2-18 b'deki metan ve karbondioksit bolluğu, gezegenin hidrojen açısından zengin bir atmosfere sahip olmasının yanı sıra, su okyanuslarının varlığını da düşündürüyor.

Ancak, bu gezegenin büyüklüğü, yüzeyindeki sıcaklıklar ve yüksek basınç nedeniyle, yaşam için uygun olup olmadığı hala belirsiz.

NASA, gezegenin iç yapısının büyük olasılıkla yüksek basınçlı buzdan oluşan bir mantoya sahip olduğunu ve su okyanuslarının yaşam için sıvı kalamayacak kadar sıcak olabileceğini belirtiyor.

Yine de, bilim insanları elde ettikleri bulgularla gezegenin yaşam barındırma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. 

NASA'dan çığır açan keşif: "Sadece yaşam tarafından üretilen" gazlarla dolu gezegen tespit etti! - 5

K2-18 b gibi büyük boyutlara sahip gezegenler, daha önce yaşam arayışında odaklanılan küçük kayalık gezegen anlayışını değiştirebilir.

Cambridge Üniversitesi’nden astronom Nikku Madhusudhan, bu keşfin yaşam arayışında daha büyük, gazlı dünyaların da dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

Madhusudhan, "Hycean dünyaları, okyanuslarla kaplı büyük gezegenlerdir ve atmosferik gözlemler için daha elverişli olabilir" diyor .

NASA'dan çığır açan keşif: "Sadece yaşam tarafından üretilen" gazlarla dolu gezegen tespit etti! - 6

GELECEK ARAŞTIRMALAR

James Webb Teleskobu, K2-18 b’nin atmosferine dair daha fazla veri toplamak amacıyla gözlemlerine devam ediyor.

2024 yılında yapılacak gözlemler, dimetil sülfür molekülünün atmosferdeki düzeylerini doğrulamak için kritik öneme sahip olacak.

Madhusudhan, nihai hedeflerinin, yaşanabilir bir dış gezegende yaşam izlerini tespit etmek olduğunu belirtiyor.
n verici keşiflerinden biri haline gelebilir.

NASA'dan çığır açan keşif: "Sadece yaşam tarafından üretilen" gazlarla dolu gezegen tespit etti! - 7

K2-18 b'nin keşfi, yalnızca dış gezegen araştırmalarında değil, insanlık için de büyük bir dönüm noktası olabilir. Eğer yaşam belirtileri tespit edilirse, bu keşif, evrendeki yaşam arayışımızı büyük ölçüde değiştirebilir ve insanlık tarihinin en heyecan verici keşiflerinden biri haline gelebilir.

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