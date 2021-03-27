NASA’dan Dünya’ya çarpacağı açıklanan dev Apophis göktaşına ilişkin kritik açıklama

DÜNYA'YA ÇOK YAKLAŞACAK

Diğer taraftan Apophis, 13 Nisan 2029 Cuma günü Dünya'nın 32 bin kilometre yakınına gelerek gökbilimcilerin en iyi gözlemi yapmasına olanak tanıyacak. Söz konusu mesafe Dünya’nın Ay ile olan uzaklığının onda biri kadar ve gezegenimizi çevreleyen iletişim uydularından daha yakın.