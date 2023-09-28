NASA'dan Dünya'ya çarpması beklenen asteroid ile ilgili açıklama: Bennu'dan gelen örneklerde tanımlanamayan toz bulundu

NASA, Bennu asteroidini Güneş sistemindeki bilinen en tehlikeli iki cisimden biri olarak tanımlıyor. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 510 metre uzunluğundaki bir asteroid olan ve adını antik Mısır'ın kuş tanrısından alan Bennu'nun felaketle Dünya'ya çarpmasını önlemek için 7 yıl uğraştı.

Bennu'nun Dünya’ya çarpma ihtimali sadece 2 bin 700'de bir, yani bir insanın yıldırım çarpması ihtimalinin beş katından fazla olsa da, NASA ekibi yine de onu bilinen en tehlikeli asteroidler arasında kategorize etti.