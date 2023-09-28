NASA'dan Dünya'ya çarpması beklenen asteroid ile ilgili açıklama: Bennu'dan gelen örneklerde tanımlanamayan toz bulundu
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) uzay aracı Osiris-Rex'in Bennu isimli asteroitten aldığı moloz örneklerinin bulunduğu kapsülde ne olduğu henüz tespit edilemeyen siyah renkli toz bulunmasının ardından araştırmalar durduruldu. Bilim insanları daha önce Bennu'nun Dünya'ya yeryüzünde şimdiye kadar denenen en güçlü atom bombası olan Sovyetler Birliği'nin Çar bombasının 24 katı bir enerji ile çarpabileceğini hesaplamıştı.
Dünya'ya dönen Osiris-Rex isimli uzay aracının getirdiği asteroit örnekleri bilim insanlarınca araştırılmaya başlandı.