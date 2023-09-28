NASA'dan Dünya'ya çarpması beklenen asteroid ile ilgili açıklama: Bennu'dan gelen örneklerde tanımlanamayan toz bulundu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) uzay aracı Osiris-Rex'in Bennu isimli asteroitten aldığı moloz örneklerinin bulunduğu kapsülde ne olduğu henüz tespit edilemeyen siyah renkli toz bulunmasının ardından araştırmalar durduruldu. Bilim insanları daha önce Bennu'nun Dünya'ya yeryüzünde şimdiye kadar denenen en güçlü atom bombası olan Sovyetler Birliği'nin Çar bombasının 24 katı bir enerji ile çarpabileceğini hesaplamıştı.

NASA'dan Dünya'ya çarpması beklenen asteroid ile ilgili açıklama: Bennu'dan gelen örneklerde tanımlanamayan toz bulundu - 1

Dünya'ya dönen Osiris-Rex isimli uzay aracının getirdiği asteroit örnekleri bilim insanlarınca araştırılmaya başlandı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA'dan Dünya'ya çarpması beklenen asteroid ile ilgili açıklama: Bennu'dan gelen örneklerde tanımlanamayan toz bulundu - 2

Bennu'dan gelen örneklerin bulunduğu kapsülün iç kısmında siyah renkli tanımlanamayan toz tespit etmesinin ardından araştırmaları durdurmak zorunda kaldığı kaydedildi.

NASA'dan Dünya'ya çarpması beklenen asteroid ile ilgili açıklama: Bennu'dan gelen örneklerde tanımlanamayan toz bulundu - 3

Tozun, asteroidinden gelen bir madde olup olmadığını belirlemek için analizden geçirileceği bilgisi verilirken, araştırmaların da analizin ardından devam etmesi bekleniyor.

NASA'dan Dünya'ya çarpması beklenen asteroid ile ilgili açıklama: Bennu'dan gelen örneklerde tanımlanamayan toz bulundu - 4

Örneklerin, bilim insanlarının Dünya'nın ve yaşamın nasıl oluştuğunu daha iyi anlamalarına yardımcı olacağı belirtiliyor.

NASA'dan Dünya'ya çarpması beklenen asteroid ile ilgili açıklama: Bennu'dan gelen örneklerde tanımlanamayan toz bulundu - 5

Osiris-Rex, 24 Eylül'de, örnek kapsülünü 100 bin kilometre uzaklıktan bırakmış ve kapsül 4 saat sonra paraşütle Utah Çölü'ne iniş yapmıştı. Örnekler inceleme için NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ne götürülmüştü.

NASA'dan Dünya'ya çarpması beklenen asteroid ile ilgili açıklama: Bennu'dan gelen örneklerde tanımlanamayan toz bulundu - 6

BENNU ASTEROİDİ

Dünya'dan 81 milyon kilometre uzaklıkta Güneş'in yörüngesinde dönen ve Empire State Binası büyüklüğünde olan Bennu’nun çok daha büyük bir asteroidin kırılmış parçası olduğuna inanılıyor.

NASA'dan Dünya'ya çarpması beklenen asteroid ile ilgili açıklama: Bennu'dan gelen örneklerde tanımlanamayan toz bulundu - 7

Bennu'nun 2182 yılında Dünya'ya tehlikeli bir şekilde yaklaşması bekleniyor.

NASA'dan Dünya'ya çarpması beklenen asteroid ile ilgili açıklama: Bennu'dan gelen örneklerde tanımlanamayan toz bulundu - 8

NASA, Bennu asteroidini Güneş sistemindeki bilinen en tehlikeli iki cisimden biri olarak tanımlıyor. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 510 metre uzunluğundaki bir asteroid olan ve adını antik Mısır'ın kuş tanrısından alan Bennu'nun felaketle Dünya'ya çarpmasını önlemek için 7 yıl uğraştı. 

Bennu'nun Dünya’ya çarpma ihtimali sadece 2 bin 700'de bir, yani bir insanın yıldırım çarpması ihtimalinin beş katından fazla olsa da, NASA ekibi yine de onu bilinen en tehlikeli asteroidler arasında kategorize etti.

NASA'dan Dünya'ya çarpması beklenen asteroid ile ilgili açıklama: Bennu'dan gelen örneklerde tanımlanamayan toz bulundu - 9

24 ATOM BOMBASINA EŞDEĞER BİR ENERJİ İLE ÇARPACAK  

Ancak, araştırmacılar en kötü senaryoda, Bennu’nun bin 200 megatonluk bir enerjiyle Dünya'ya çarpacağını açıkladı. Bu enerji ise şimdiye kadar yeryüzünde patlatılmış en büyük atom bombasının (Sovyetler Birliği'nin Çar bombası) 24 katı bir güce eşdeğer olacak. 

NASA'dan Dünya'ya çarpması beklenen asteroid ile ilgili açıklama: Bennu'dan gelen örneklerde tanımlanamayan toz bulundu - 10

ARAŞTIRMACILAR TARİH VERDİ   

Bilim insanları, ayrıca eğer Bennu Dünya’ya çarparsa yeryüzündeki 1,2 gigatonluk etkisini bugünden 159 yıl sonra, 24 Eylül 2182'de göstereceğini hesapladı.

NASA'dan Dünya'ya çarpması beklenen asteroid ile ilgili açıklama: Bennu'dan gelen örneklerde tanımlanamayan toz bulundu - 11

BENNU'NUN YOLU DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Bennu asteroidi çalışmasının liderliğini yapan Arizona Üniversitesinden Dante Lauretta, Osiris-Rex'in topladığı verilerin asteroidi saptırma çabasına yardımcı olacağını düşündüklerini söyledi.

NASA'dan Dünya'ya çarpması beklenen asteroid ile ilgili açıklama: Bennu'dan gelen örneklerde tanımlanamayan toz bulundu - 12

NASA'nın Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 2016’da uzaya gönderilen ve 2018'de Bennu asteroidine ulaşan Osiris-Rex, Bennu'nun karbon bakımından zengin olan karanlık yüzeyinden moloz parçaları toplamasının ardından 2021’de 178 milyon mil (yaklaşık 286 milyon kilometre) mesafeden dünyaya dönüş için yola çıkmıştı.

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