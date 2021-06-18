NASA'dan enerji dengesizliği uyarısı: Küresel ısınma nedeniyle Dünya, iki kat daha fazla radyasyon ve ısıyı hapsediyor

KÜRESEL İKLİMDE DAHA FAZLA VE HIZLI DEĞİŞİMLER GÖRÜLECEK

Araştırmacılar ayrıca, Pasifik okyanusunda "doğal olarak meydana gelen" bir soğuk fazdan sıcak bir faza geçişin, bu enerji dengesizliğini artırmada önemli bir rolü olduğunu açıkladı. Loeb, "Dünyadaki enerji dengesizliği, muhtemelen insan faaliyetlerinin zorlaması ve iç değişkenlerin bir karışımından meydana geldi. Bu süre zarfında ikisi de ısınmaya neden oluyor, Enerji dengesizliğindeki artışın büyüklüğü emsalsiz” açıklamasını yaptı.

Çalışma, genel olarak ısı alım hızı yavaşlamadıkça, iklimde daha büyük ve daha hızlı değişimlerin görüleceği sonucuna vardı.