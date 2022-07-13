NASA'dan 'gizli' Jüpiter resmi

Haberler - ntv.com.tr 13.07.2022 - 15:21 | Son Güncelleme : 13.07.2022 - 15:22
James Webb Uzay Teleskobu'ndan Jüpiter'in 'gizli' iki görüntüsü de geldi.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), James Webb Uzay Teleskobu'ndan çekilmiş evrenin en derin görüntüsü yayınladı.
Görüntüler, dünyanın dört bir yanını hayrete düşürdü.
Ancak NASA'nın yayınladığı 60 sayfalık raporda iki fotoğraf gözden kaçtı.
İki fotoğrafta, Jüpiter’in uydusu Europa'nın gölgesi ve antisiklonik fırtına olan Büyük Kırmızı Leke görülüyor.
Bu görüntü, James Webb Uzay Teleskobu'nun hızlı hareket eden cisimleri gözlemleme yeteneğinin aslında beklenenden daha iyi olduğunu ve Dünya'ya yakın asteroitler gibi şeyleri inceleyebilme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.
James Webb'in 6 aylık hazırlık döneminin tamamlamasının ardından ilk renkli görüntüler yayınlanmıştı
Bu zamana kadar en gelişmiş uzay teleskobu olarak bilinen James Webb'in sunduğu görüntüler, evrenin oluşumu ve olası başka yaşanabilir gezegenlerin keşfi için önem taşıyor.
Teleskobun 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama'dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evrenin tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor.