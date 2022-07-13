NASA'dan 'gizli' Jüpiter resmi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), James Webb Uzay Teleskobu'ndan evrenin şimdiye kadar yakalanmış en derin görüntüsünün yanında 'gizli' Jüpiter'i de servis etti.

Haberler - ntv.com.tr 13.07.2022 - 15:21 | Son Güncelleme : 13.07.2022 - 15:22

NASA'dan 'gizli' Jüpiter resmi - 1

 James Webb Uzay Teleskobu'ndan Jüpiter'in 'gizli' iki görüntüsü de geldi.

NASA'dan 'gizli' Jüpiter resmi - 2

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), James Webb Uzay Teleskobu'ndan çekilmiş evrenin en derin görüntüsü yayınladı. 

NASA'dan 'gizli' Jüpiter resmi - 3

Görüntüler, dünyanın dört bir yanını hayrete düşürdü. 

NASA'dan 'gizli' Jüpiter resmi - 4

Ancak NASA'nın yayınladığı 60 sayfalık raporda iki fotoğraf gözden kaçtı. 

NASA'dan 'gizli' Jüpiter resmi - 5

İki fotoğrafta, Jüpiter’in uydusu Europa'nın gölgesi ve antisiklonik fırtına olan Büyük Kırmızı Leke görülüyor. 

NASA'dan 'gizli' Jüpiter resmi - 6

Bu görüntü,  James Webb Uzay Teleskobu'nun hızlı hareket eden cisimleri gözlemleme yeteneğinin aslında beklenenden daha iyi olduğunu ve Dünya'ya yakın asteroitler gibi şeyleri inceleyebilme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

NASA'dan 'gizli' Jüpiter resmi - 7

James Webb'in 6 aylık hazırlık döneminin tamamlamasının ardından ilk renkli görüntüler yayınlanmıştı

NASA'dan 'gizli' Jüpiter resmi - 8

Bu zamana kadar en gelişmiş uzay teleskobu olarak bilinen James Webb'in sunduğu görüntüler, evrenin oluşumu ve olası başka yaşanabilir gezegenlerin keşfi için önem taşıyor.

NASA'dan 'gizli' Jüpiter resmi - 9

Teleskobun 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama'dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evrenin tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor.

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