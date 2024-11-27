NASA'dan gizli üs keşfi: Buzun altındaki sır ortaya çıktı

NASA’nın Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan kriyosfer bilimcisi Alex Gardner. "Amacımız buz tabanını incelemekti, ancak Camp Century karşımıza çıktı. Başta bunun ne olduğunu bilmiyorduk." diye açıklama yaptı.

BEKLENMEDİK KEŞİF

Veriler, NASA’nın Gulfstream III’ün altına monte edilen UAVSAR (İnsansız Hava Aracı Sentetik Açıklıklı Radar) sistemiyle toplandı.

Araştırma sırasında uçakta bulunan NASA bilim insanı Chad Greene, "Yeni verilerde, gizli üssün bireysel yapıları daha önce hiç olmadığı kadar net bir şekilde görülebiliyor." diye konuştu.