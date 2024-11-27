NASA'dan gizli üs keşfi: Buzun altındaki sır ortaya çıktı
NASA, Grönland’da yaptığı radar taramalarında, Soğuk Savaş dönemine ait olduğu tahmin edilen Camp Century adlı gizli bir askeri üs keşfetti. 30 metre buzla kaplı üste, nükleer füze testleri için kullanılan tünellerin yer aldığı kaydedildi.
NASA'nın bilim insanları, Grönland’daki Arktik buzunun üzerinden geçerken olağanüstü veriler topladı.
NASA’nın Gulfstream III uçağına monte edilen radar cihazı, buzun altında terk edilmiş bir "askeri üs" tespit etti.
ABD Ordusu Mühendisler Birliği tarafından Soğuk Savaş döneminde askeri bir üs olarak kullanılan bu yer, buz tabakasının altında gizlenmiş bir kalıntı olarak yer alıyor.