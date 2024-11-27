NASA'dan gizli üs keşfi: Buzun altındaki sır ortaya çıktı

NASA, Grönland’da yaptığı radar taramalarında, Soğuk Savaş dönemine ait olduğu tahmin edilen Camp Century adlı gizli bir askeri üs keşfetti. 30 metre buzla kaplı üste, nükleer füze testleri için kullanılan tünellerin yer aldığı kaydedildi.

NASA'dan gizli üs keşfi: Buzun altındaki sır ortaya çıktı - 1

NASA'nın bilim insanları, Grönland’daki Arktik buzunun üzerinden geçerken olağanüstü veriler topladı.

NASA’nın Gulfstream III uçağına monte edilen radar cihazı, buzun altında terk edilmiş bir "askeri üs" tespit etti.

ABD Ordusu Mühendisler Birliği tarafından Soğuk Savaş döneminde askeri bir üs olarak kullanılan bu yer, buz tabakasının altında gizlenmiş bir kalıntı olarak yer alıyor.

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NASA'dan gizli üs keşfi: Buzun altındaki sır ortaya çıktı - 2

Camp Century olarak adlandırılan bu son derece gizemli üs, buzun yüzey katmanlarına kazılmış büyük bir tünel ağına sahip ve kıyıdan yaklaşık 240 kilometre içeride yer alıyor.

Bu gizli üs 1959 ile 1967 yılları arasında, Arktik’ten nükleer füzeler fırlatmanın mümkün olup olmadığını test etmek için kullanılmıştı.

Daha yakın tarihte yapılan uçuş sırasında elde edilen radar verileri, buz ve karın 30 metre altına gömülü bir dizi yapının varlığını ortaya çıkardı.

Bu katman, son 56 yıl boyunca birikmişti.

NASA'dan gizli üs keşfi: Buzun altındaki sır ortaya çıktı - 3

NASA’nın Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan kriyosfer bilimcisi Alex Gardner. "Amacımız buz tabanını incelemekti, ancak Camp Century karşımıza çıktı. Başta bunun ne olduğunu bilmiyorduk." diye açıklama yaptı.

BEKLENMEDİK KEŞİF

Veriler, NASA’nın Gulfstream III’ün altına monte edilen UAVSAR (İnsansız Hava Aracı Sentetik Açıklıklı Radar) sistemiyle toplandı.

Araştırma sırasında uçakta bulunan NASA bilim insanı Chad Greene, "Yeni verilerde, gizli üssün bireysel yapıları daha önce hiç olmadığı kadar net bir şekilde görülebiliyor." diye konuştu.

NASA'dan gizli üs keşfi: Buzun altındaki sır ortaya çıktı - 4

Bilim insanları, bu haritaları kullanarak buz tabakasının erimesi nedeniyle kampın yeniden ne zaman açığa çıkabileceğini tahmin etmeye çalışıyor.

İklim değişikliği, bu erime sürecini hızlandırıyor

NASA'dan gizli üs keşfi: Buzun altındaki sır ortaya çıktı - 5

Uzmanlar, bu bölgenin yüzyılın sonuna doğru yeniden açığa çıkabileceğini ve bunun istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini öne sürüyor.

Bu sonuçlar arasında radyoaktif atıkların ve kimyasalların çevreye sızması gibi riskler bulunuyor.

NASA'dan gizli üs keşfi: Buzun altındaki sır ortaya çıktı - 6

Camp Century’nin keşfi, ekip için tamamen beklenmedik bir sonuç oldu.

Görevin asıl amacı, iklim değişikliğinin Arktik üzerindeki etkilerini incelemekti.

Greene, "Amacımız, UAVSAR’ın buz tabakasının iç katmanlarını ve buz ile yatak arasındaki arayüzü haritalamada yeteneklerini kalibre etmek, doğrulamak ve anlamaktı. Buzun kalınlığı hakkında ayrıntılı bilgi olmadan, buz tabakalarının hızla ısınan okyanuslara ve atmosfere nasıl tepki vereceğini bilmek imkansızdır. Bu da deniz seviyesindeki yükselme hızını tahmin etme yeteneğimizi ciddi şekilde kısıtlar." dedi. 

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