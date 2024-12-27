NASA'dan Güneş'e tarihi yolculuk: İlk sinyal alındı!
NASA, Güneş'e en yakın mesafeden geçen Parker Güneş Sondası'nın bu tarihi uçuşunu başarıyla tamamladığını açıkladı. 24 Aralık'ta Güneş yüzeyine 6,1 milyon kilometre yaklaşan araç, 980 santigrat sıcaklığa ve saatte 690 bin km hıza dayanarak misyonunu sağ salim bitirdi. NASA, "Parker'dan sinyal aldık, araç güvende ve normal çalışıyor." diyerek heyecanını paylaştı. Parker'ın misyonu, Güneş'in korona tabakasını inceleyerek bilim dünyasını aydınlatmak. Uzay aracını 2025'te iki rekor uçuş daha bekliyor.
NASA, Güneş’e şimdiye kadarki en yakın yaklaşımıyla tarihe geçti.
ABD uzay ajansı, Güneş'un bu yakın temastan sağ çıktığını ve "normal şekilde çalıştığını" doğruladı.