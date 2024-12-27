NASA'dan Güneş'e tarihi yolculuk: İlk sinyal alındı!

"KEŞFEDİLMEMİŞ BÖLGEDEN VERİ GETİRECEK"

Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan (APL) Parker Güneş Sondası'nın görev operasyonları müdürü Nick Pinkine, "Hiçbir insan yapımı nesne bir yıldızın bu kadar yakınına geçmedi, bu yüzden Parker gerçekten keşfedilmemiş bir bölgeden veri getirecek." dedi.

Rekor kırmanın ötesinde, bilim insanları bu görev sayesinde materyalin nasıl milyonlarca dereceye ısıtıldığını ölçmeyi, güneş rüzgarının nereden geldiğini bulmayı ve enerjik parçacıkların ışık hızına yakın bir hıza nasıl ulaştığını öğrenmeyi umuyorlar.