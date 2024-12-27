NASA'dan Güneş'e tarihi yolculuk: İlk sinyal alındı!

NASA, Güneş'e en yakın mesafeden geçen Parker Güneş Sondası'nın bu tarihi uçuşunu başarıyla tamamladığını açıkladı. 24 Aralık'ta Güneş yüzeyine 6,1 milyon kilometre yaklaşan araç, 980 santigrat sıcaklığa ve saatte 690 bin km hıza dayanarak misyonunu sağ salim bitirdi. NASA, "Parker'dan sinyal aldık, araç güvende ve normal çalışıyor." diyerek heyecanını paylaştı. Parker'ın misyonu, Güneş'in korona tabakasını inceleyerek bilim dünyasını aydınlatmak. Uzay aracını 2025'te iki rekor uçuş daha bekliyor.

NASA'dan Güneş'e tarihi yolculuk: İlk sinyal alındı! - 1

NASA, Güneş’e şimdiye kadarki en yakın yaklaşımıyla tarihe geçti.

ABD uzay ajansı, Güneş'un bu yakın temastan sağ çıktığını ve "normal şekilde çalıştığını" doğruladı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA'dan Güneş'e tarihi yolculuk: İlk sinyal alındı! - 2

NASA yaptığı paylaşımda, "Parker Güneş Sondası evine haber gönderdi! 24 Aralık’ta Güneş yüzeyine yalnızca 6,1 milyon km mesafeden geçti tarihteki en yakın Güneş uçuşu ve Parker Solar Probe'un güvenli olduğunu doğrulayan sinyal tonunu aldık." diye yazdı.

Yakın geçiş sırasında Parker, 980 santigrat dereceye varan sıcaklıklara dayanırken saatte 690 bin km hızla hareket etti.

NASA'dan Güneş'e tarihi yolculuk: İlk sinyal alındı! - 3

Bu aşırı koşullara rağmen, sondanın ısı kalkanı cihazlarını etkili bir şekilde korudu.

NASA, Maryland'deki Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndaki (APL) görev operasyon ekibinin, sinyali Noel'den bir gün sonra aldığını belirtti.

Uzay aracının bir sonraki detaylı veri gönderimi 1 Ocak’ta yapılacak.

NASA'dan Güneş'e tarihi yolculuk: İlk sinyal alındı! - 4

İLK SİNYAL ALINDI

NASA, "Güneşe olan rekor kırıcı en yakın yaklaşımının ardından NASA’nın Parker Güneş Sondaı'nın iyi durumda olduğunu ve normal şekilde çalıştığını belirten bir sinyal tonu gönderdi." dedi.

Noel arifesinde gerçekleşen bu yakın geçiş, rekor kıran üç yakın geçişten ilkiydi. Diğer ikisinin 22 Mart 2025 ve 19 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşmesi ve probun Güneş’e benzer şekilde yakın bir mesafeden geçmesi bekleniyor.

NASA'dan Güneş'e tarihi yolculuk: İlk sinyal alındı! - 5

"KEŞFEDİLMEMİŞ BÖLGEDEN VERİ GETİRECEK"

Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan (APL) Parker Güneş Sondası'nın görev operasyonları müdürü Nick Pinkine, "Hiçbir insan yapımı nesne bir yıldızın bu kadar yakınına geçmedi, bu yüzden Parker gerçekten keşfedilmemiş bir bölgeden veri getirecek." dedi.

Rekor kırmanın ötesinde, bilim insanları bu görev sayesinde materyalin nasıl milyonlarca dereceye ısıtıldığını ölçmeyi, güneş rüzgarının nereden geldiğini bulmayı ve enerjik parçacıkların ışık hızına yakın bir hıza nasıl ulaştığını öğrenmeyi umuyorlar.

NASA'dan Güneş'e tarihi yolculuk: İlk sinyal alındı! - 6
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