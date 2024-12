NASA'dan İspanya için kritik uyarı: Bu bölgeler yaşanamaz hale gelebilir!

NASA’DAN KRİTİK UYARI

"Too Hot to Handle: How Climate Change May Make Some Places Too Hot to Live” başlıklı rapor, bu değişimlerin bazı bölgelerde yaşamı tamamen sürdürülemez hale getirebileceğini ortaya koyuyor.

Rapora göre, 30 yıl içinde İspanya’nın bazı bölgeleri, özellikle Madrid ve Valensiya gibi bölgeler, yükselen sıcaklıkların dayanılmaz hale gelmesi nedeniyle ciddi şekilde etkilenebilir.