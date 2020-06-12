NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak)

James Webb Uzay Teleskobu'nun göreve başlaması için geri sayım sürüyor. NASA'dan Hubble uzay teleskobunun halefi olan James Webb ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

ntv.com.tr

NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 1

NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu’nun halefi olması için inşa ettiği  James Webb Uzay Teleskobu yine bir erteleme haberi ile gündemde. NASA'dan yapılan açıklamaya göre James Webb daha önce duyurulan Mart 2021 fırlatma tarihine de yetişmeyecek.

Spacecom'da yer alan habere göre, 8 metre büyüklüğünde bir aynaya ev sahipliği yapan Hubble'ın yerini alacak olan James Webb, toplamda 19.5 metre büyüklüğündeki aynası ile Hubble'ın erişemediği bölgeleri gözlemleyebilecek. 

NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 2

JAMES WEBB UZAY TELESKOBU KRİTİK TESTİ GEÇTİ

NASA'nın bir süredir yoğun mesai harcadığı ve yaklaşık 10 milyar dolara mal olacak olan uzay teleskobu geçtiğimiz günlerde Güneş koruyucusu testlerini başarı ile geçmişti. 

NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 3

James Webb ile daha önce gözlemlenemeyen, evrenin uzak köşelerinden görüntüler elde edilecek. 

NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 4

Uzay teleskobu evrende ışıyan ilk yıldızların parıltısını görmek için son teknoloji aygıtlardan ve devasa bir aynadan faydalanacak. 

NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 5

James Webb keşfedilen yeni gezegenlerin birçoğunun atmosferinin yaşam için uygun olup olmadıklarını analiz etme kabiliyetine de sahip olacak. 

NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 6

James Webb Hubble'ın aksine Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzakta Güneş'in etrafındaki yörüngesinde dönecek.

Dolayısyla uzay teleskobu bu testi geçemeseydi projenin ertelenmesi bile gündeme gelecekti.  

NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 7
2,4 metre genişliğindeki aynaya sahip Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana Dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 8
İşte emekli edilmeye hazırlanılan Hubble'ın objektifine yansıyan en çarpıcı kareler...
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 9
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 10
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 11
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 12
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 13
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 14
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 15
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 16
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 17
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 18
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 19
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 20
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 21
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 22
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 23
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 24
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 25
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 26
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 27
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 28
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 29
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 30
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 31
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 32
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 33
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 34
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 35
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 36
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 37
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 38
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 39
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 40
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 41
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 42
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 43
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 44
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 45
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 46
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 47
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 48
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 49
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 50
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 51
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 52
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 53
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 54
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 55
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 56
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 57
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 58
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 59
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 60
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 61
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 62
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 63
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 64
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 65
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 66
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 67
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 68
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 69
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 70
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 71
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 72
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 73
NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak) - 74

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