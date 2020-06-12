NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak)

NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu’nun halefi olması için inşa ettiği James Webb Uzay Teleskobu yine bir erteleme haberi ile gündemde. NASA'dan yapılan açıklamaya göre James Webb daha önce duyurulan Mart 2021 fırlatma tarihine de yetişmeyecek.

Spacecom'da yer alan habere göre, 8 metre büyüklüğünde bir aynaya ev sahipliği yapan Hubble'ın yerini alacak olan James Webb, toplamda 19.5 metre büyüklüğündeki aynası ile Hubble'ın erişemediği bölgeleri gözlemleyebilecek.