NASA'dan 'James Webb' açıklaması (NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak)

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NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu’nun halefi olması için inşa ettiği James Webb Uzay Teleskobu yine bir erteleme haberi ile gündemde. NASA'dan yapılan açıklamaya göre James Webb daha önce duyurulan Mart 2021 fırlatma tarihine de yetişmeyecek.
Spacecom'da yer alan habere göre, 8 metre büyüklüğünde bir aynaya ev sahipliği yapan Hubble'ın yerini alacak olan James Webb, toplamda 19.5 metre büyüklüğündeki aynası ile Hubble'ın erişemediği bölgeleri gözlemleyebilecek.
NASA'nın bir süredir yoğun mesai harcadığı ve yaklaşık 10 milyar dolara mal olacak olan uzay teleskobu geçtiğimiz günlerde Güneş koruyucusu testlerini başarı ile geçmişti.
James Webb ile daha önce gözlemlenemeyen, evrenin uzak köşelerinden görüntüler elde edilecek.
Uzay teleskobu evrende ışıyan ilk yıldızların parıltısını görmek için son teknoloji aygıtlardan ve devasa bir aynadan faydalanacak.
James Webb keşfedilen yeni gezegenlerin birçoğunun atmosferinin yaşam için uygun olup olmadıklarını analiz etme kabiliyetine de sahip olacak.
James Webb Hubble'ın aksine Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzakta Güneş'in etrafındaki yörüngesinde dönecek.
Dolayısyla uzay teleskobu bu testi geçemeseydi projenin ertelenmesi bile gündeme gelecekti.