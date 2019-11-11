NASA'dan 'James Webb' paylaşımı

NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun yeni fotoğraflarını Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile takipçileri ile paylaştı. Aynı paylaşımda Her biri 6.5 metre büyüklüğünde olan 3 aynanın birleştirilmesine de başlandığı bilgisinin altı çizildi.

Mashable'da yer alan habere göre, 8 metre büyüklüğünde bir aynaya ev sahipliği yapan Hubble'ın yerini alacak olan James Webb, toplamda 19.5 metre büyüklüğündeki aynası ile Hubble'ın erişemediği bölgeleri gözlemleyebilecek.