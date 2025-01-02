NASA'dan kritik takip: Uçak boyutunda iki asteroit düşüyor!
NASA, uçak boyutunda iki asteroitin bugün Dünya'ya en yakın geçişini yapacağını duyurdu. 2024 YF7 ve 2024 YR9 isimli asteroitler, sırasıyla 24 ve 23 metre çapında olup, Dünya'ya yaklaşık 3 milyon 347 bin kilometre uzaklıktan geçecek.
NASA, uçak boyutunda iki asteroitin bugün Dünya'ya doğru düşeceğini açıkladı.
Uzay ajansı, bu geçişlerin Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmadığını belirtse de, bu olaylar gök cisimlerini gözlemlemenin artan önemini ortaya koydu.