NASA'dan kritik takip: Uçak boyutunda iki asteroit düşüyor!

NASA, uçak boyutunda iki asteroitin bugün Dünya'ya en yakın geçişini yapacağını duyurdu. 2024 YF7 ve 2024 YR9 isimli asteroitler, sırasıyla 24 ve 23 metre çapında olup, Dünya'ya yaklaşık 3 milyon 347 bin kilometre uzaklıktan geçecek.

NASA'dan kritik takip: Uçak boyutunda iki asteroit düşüyor! - 1

NASA, uçak boyutunda iki asteroitin bugün Dünya'ya doğru düşeceğini açıkladı. 

Uzay ajansı, bu geçişlerin Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmadığını belirtse de, bu olaylar gök cisimlerini gözlemlemenin artan önemini ortaya koydu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA'dan kritik takip: Uçak boyutunda iki asteroit düşüyor! - 2

UÇAK BOYUTUNDA

NASA, bugün 2024 YF7 ve 2024 YR9  isimli asteroitlerin Dünya'ya düşüşünü takip ediyor. 

YF7 asteroiti yaklaşık 24 metre çapında, yani büyük bir uçak boyutunda ve Dünya'ya en yakın geçişini 2 Ocak tarihinde yani bugün gerçekleştirecek.

Saatte 48 bin 884 km hızla hareket eden bu asteroid, Dünya'nın yaklaşık 3 milyon 347 bin km uzağından geçecek.

TEHLİKE OLUŞTURACAK MI?

Asteroit, herhangi bir çarpışma veya müdahale olmadan geçeceği tahmin edildiği için herhangi bir tehlike arz etmiyor.

NASA'dan kritik takip: Uçak boyutunda iki asteroit düşüyor! - 3

Bir diğer asteroit 2024 YR9 ise 23 metre boyutunda ve saatte 74 bin 574 km hızla hareket edecek.

Dünya'ya en yakın mesafesi ise 3 milyon 347 bin km olacak.

Önceki asteroid gibi, bu da herhangi bir tehdit oluşturmayacak.

NASA'dan kritik takip: Uçak boyutunda iki asteroit düşüyor! - 4

4,6 MİLYAR YAŞINDA

Astronomlar, 2024 YF7 gibi gök cisimlerini oldukça önemli olduğunu düşünüyor çünkü asteroitler erken dönem güneş sistemi hakkında çok şey ortaya koyabiliyor.

4,6 milyar yaşında olduğu tahmin edilen bu gök cisminin güneş sistemimizin oluşumundan kalan maddeleri içerebileceği belirtildi.

Bu eski cisimleri anlamak, bilim insanlarının güneş sisteminin oluşumu sırasında mevcut olan koşulları daha iyi yorumlamalarına yardım edebilir.

NASA'dan kritik takip: Uçak boyutunda iki asteroit düşüyor! - 5

NASA’nın Jet Propulsion Laboratory (Jet İtki Laboratuvarı) gibi kuruluşlar tarafından kullanılan gelişmiş radar sistemleri sayesinde bilim insanları, asteroitlerin tam olarak nereye düşeceğini tahmin edebiliyor.

NASA'dan kritik takip: Uçak boyutunda iki asteroit düşüyor! - 6

Bu, gelecekte meydana gelebilecek tehlikeleri önceden görmelerini ve Dünya'nın güvenliğini sağlamak için planlama yapmalarını mümkün kılıyor.

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