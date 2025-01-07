NASA'dan kritik toplantı: Mars'tan toplanan örneklerin geleceği belli oluyor

2023 yılında, Mars örneklerini geri getirme misyonunun geleceği, bağımsız bir incelemenin programın gerçekçi olmayan bütçe ve zaman çizelgesi beklentileri, ağır işleyen bir yapısı olduğunu ve etkili bir şekilde yönetilecek şekilde düzenlenmediğini ortaya koymasının ardından belirsizleşti.

Temsilciler Meclisi ve Senato tahsis komiteleri, ardından, özellikle Mars Örneklerini Geri Getirme misyonundan, NASA’nın 2024 bütçesinden 454 milyon dolarlık kesinti içeren bir bütçe önerdi.