NASA'dan kritik toplantı: Mars'tan toplanan örneklerin geleceği belli oluyor

NASA’nın Perseverance gezgini tarafından toplanan Mars örnekleri için kritik karar bugün açıklanacak. NASA yöneticisi Bill Nelson ve yardımcısı Nicky Fox, TSİ 21.00’de görevle ilgili düzenlenecek toplantıda güncelleme yapacak. Mars Örneklerini Geri Getirme misyonu, ESA ile iş birliği içinde devam ederken, bütçe kesintileri ve yönetim zorlukları nedeniyle aksaklıklar yaşanıyor. NASA, örneklerin 2040’tan önce Dünya’ya ulaşması için maliyeti azaltmaya yönelik planlar üzerinde çalışıyor.

NASA'dan kritik toplantı: Mars'tan toplanan örneklerin geleceği belli oluyor - 1

NASA’nın Perseverance gezgini tarafından toplanan Mars örneklerinin kaderi belli oluyor.

NASA yöneticisi Bill Nelson ve yardımcı yönetici Nicky Fox, 7 Ocak Salı günü, TSİ 21.00'de belirsizlikte kalan bu görevle ilgili bir güncelleme sağlayacak.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA'dan kritik toplantı: Mars'tan toplanan örneklerin geleceği belli oluyor - 2

NASA’dan Jessica Taveau, “Bugün yapılacak toplantı Mars’tan bilimsel olarak seçilmiş örnekleri Dünya’ya geri getirme hedefini tamamlama çabalarını, aynı zamanda maliyeti, riski ve görev karmaşıklığını azaltma çalışmalarını içerecek.” dedi.

BİR SÜREDİR SORUNLARLA BOĞUŞUYOR

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile NASA’nın ortak Mars Örneklerini Geri Getirme görevi bir süredir sıkıntılarla karşı karşıya.

Görev, Şubat 2021’de Perseverance gezgininin konuşlandırılmasıyla başladı.

Perseverance’ın devam eden misyonunun bir parçası, Mars kayalarından ilginç örnekler toplamak.

Bu örnekler şu anda Mars yüzeyinde kapalı kaplarda bulunuyor ve başka bir görev tarafından toplanıp Dünya’ya geri getirilmesi planlanıyor.

NASA'dan kritik toplantı: Mars'tan toplanan örneklerin geleceği belli oluyor - 3

2023 yılında, Mars örneklerini geri getirme misyonunun geleceği, bağımsız bir incelemenin programın gerçekçi olmayan bütçe ve zaman çizelgesi beklentileri, ağır işleyen bir yapısı olduğunu ve etkili bir şekilde yönetilecek şekilde düzenlenmediğini ortaya koymasının ardından belirsizleşti.

Temsilciler Meclisi ve Senato tahsis komiteleri, ardından, özellikle Mars Örneklerini Geri Getirme misyonundan, NASA’nın 2024 bütçesinden 454 milyon dolarlık kesinti içeren bir bütçe önerdi.

NASA'dan kritik toplantı: Mars'tan toplanan örneklerin geleceği belli oluyor - 4

NASA da misyon üzerindeki harcamalarını azalttı ve misyonu yöneten Jet Propulsion Laboratory’den (Jet İtki Laboratuvarı) çok sayıda çalışan ve yükleniciyi işten çıkardı.

Bu durum, görevin iptal edilebileceği ve Perseverance tarafından doldurulan kapların belirsiz bir süre boyunca Mars yüzeyinde kalabileceği endişelerini artırdı.

Nisan 2024’te Nelson ve Fox, görevin iptal edilmediğini ve uzay ajansının hem maliyeti düşürmek hem de örnekleri 2040’tan önce Dünya’ya getirmek için bir yol aradığını açıkladı.

NASA'dan kritik toplantı: Mars'tan toplanan örneklerin geleceği belli oluyor - 5

Ekim 2024’te NASA, Mars Örneklerini Geri Getirme misyonunun geleceğini değerlendirmek üzere yeni bir ekip oluşturduğunu ve bu ekibin tam raporunun 2024 yılı sonuna kadar beklenildiğini duyurdu.

Canlı yayında bu raporun bulgularının açıklanma olasılığı yüksek.

Bu yayın NASA’nın internet sitesinden veya resmi YouTube kanaılndan canlı yayınlanacak.

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