NASA'dan kritik toplantı: Mars'tan toplanan örneklerin geleceği belli oluyor
NASA’nın Perseverance gezgini tarafından toplanan Mars örnekleri için kritik karar bugün açıklanacak. NASA yöneticisi Bill Nelson ve yardımcısı Nicky Fox, TSİ 21.00’de görevle ilgili düzenlenecek toplantıda güncelleme yapacak. Mars Örneklerini Geri Getirme misyonu, ESA ile iş birliği içinde devam ederken, bütçe kesintileri ve yönetim zorlukları nedeniyle aksaklıklar yaşanıyor. NASA, örneklerin 2040’tan önce Dünya’ya ulaşması için maliyeti azaltmaya yönelik planlar üzerinde çalışıyor.
NASA’nın Perseverance gezgini tarafından toplanan Mars örneklerinin kaderi belli oluyor.
NASA yöneticisi Bill Nelson ve yardımcı yönetici Nicky Fox, 7 Ocak Salı günü, TSİ 21.00'de belirsizlikte kalan bu görevle ilgili bir güncelleme sağlayacak.