NASA'dan kritik uyarı: Dünya'nın dönüş hızını yavaşlatıyor
NASA'nın bilim insanları, Çin’in merkezindeki Üç Boğaz Barajı'nın Dünya’nın dönüş hızını etkilediğini öne sürdü. 39 trilyon kilogramlık devasa su kütlesi, Dünya'nın "eylemsizlik momentini" değiştirerek dönüşü yaklaşık 0.06 mikrosaniye yavaşlatıyor. Bu etkiler küçük görünse de, uzun vadede önemli sonuçlar doğurabilir.
NASA bilim insanlarına göre, Çin’in merkezindeki Üç Boğaz Barajı, Dünya’nın dönüş hızını yavaşlatıyor olabilir.
Dünyanın en büyük barajı olarak kabul edilen bu yapı, Yangtze Nehri’nden gelen suyu dünyanın en büyük hidroelektrik santraline yönlendiriyor.
Ayrıca baraj, nehrin aşağı kesimlerinde yıkıcı sellere neden olan taşkınları kontrol etmek amacıyla tasarlandı.