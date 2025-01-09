NASA'dan kritik uyarı: Dünya'nın dönüş hızını yavaşlatıyor

NASA'nın bilim insanları, Çin’in merkezindeki Üç Boğaz Barajı'nın Dünya’nın dönüş hızını etkilediğini öne sürdü. 39 trilyon kilogramlık devasa su kütlesi, Dünya'nın "eylemsizlik momentini" değiştirerek dönüşü yaklaşık 0.06 mikrosaniye yavaşlatıyor. Bu etkiler küçük görünse de, uzun vadede önemli sonuçlar doğurabilir.

NASA'dan kritik uyarı: Dünya'nın dönüş hızını yavaşlatıyor - 1

NASA bilim insanlarına göre, Çin’in merkezindeki Üç Boğaz Barajı, Dünya’nın dönüş hızını yavaşlatıyor olabilir.

Dünyanın en büyük barajı olarak kabul edilen bu yapı, Yangtze Nehri’nden gelen suyu dünyanın en büyük hidroelektrik santraline yönlendiriyor.

Ayrıca baraj, nehrin aşağı kesimlerinde yıkıcı sellere neden olan taşkınları kontrol etmek amacıyla tasarlandı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA'dan kritik uyarı: Dünya'nın dönüş hızını yavaşlatıyor - 2

DÜNYA'NIN DÖNÜŞÜNÜ ETKİLEYEN TEK YAPI

Dünya’nın dönüşü geçmişte doğal afetler ve Ay’ın etkisi gibi doğal nedenlerle zaman zaman dalgalanmalar yaşamıştı.

Ancak bu baraj, Dünya’nın dönüşünü etkileyen bilinen tek insan yapımı yapı olarak değerlendiriliyor.

Bilim insanları, barajın 39 trilyon kilogramdan fazla olduğu tahmin edilen suyu, deniz seviyesinden yaklaşık 175 metre yüksekte tuttuğunu belirtti.

NASA'dan kritik uyarı: Dünya'nın dönüş hızını yavaşlatıyor - 3

Bu devasa su kütlesi, Dünya’nın "eylemsizlik momenti" üzerinde bir etki yaratıyor.

Eylemsizlik momenti, bir cismin açısal ivmeye direnme eğilimini ifade eder ve bir cismin kütlesinin, kütlenin dönüş eksenine olan uzaklığının karesiyle çarpımından oluşan bir büyüklük olarak tanımlanır.

NASA'dan kritik uyarı: Dünya'nın dönüş hızını yavaşlatıyor - 4

UZUN VADEDE ÖNEMLİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Barajın etkisi, Dünya’nın dönüş hızını yalnızca 0.06 mikrosaniye kadar yavaşlatıyor.

Bu miktar küçük görünse de, fizikçiler bu tür bir yavaşlamanın uzun vadede önemli sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor.

NASA'dan kritik uyarı: Dünya'nın dönüş hızını yavaşlatıyor - 5

NASA ENDİŞE DUYUYOR

NASA’ya göre, bu devasa projenin gerçekleştirilmesi, 1,2 milyon insanın yerinden edilmesini ve 13 şehrin su altında kalmasını gerektirdiği için büyük tartışmalara yol açtı.

Ayrıca, inşaat sırasında 1.300’den fazla köy, arkeolojik alan ve tehlikeli atık alanı yok edildi.

NASA bilim insanları, bu durumun deprem riski, toprak kaymaları, ekosistemlere olan etkiler, kirlilik, su kaynaklı hastalıkların artışı ve Yangtze Nehri’ndeki tuzluluk değişimleri gibi sorunlara neden olabileceğinden endişe duyuyor.

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