NASA'dan kritik uyarı: Dünya'nın dönüş hızını yavaşlatıyor

NASA ENDİŞE DUYUYOR

NASA’ya göre, bu devasa projenin gerçekleştirilmesi, 1,2 milyon insanın yerinden edilmesini ve 13 şehrin su altında kalmasını gerektirdiği için büyük tartışmalara yol açtı.

Ayrıca, inşaat sırasında 1.300’den fazla köy, arkeolojik alan ve tehlikeli atık alanı yok edildi.

NASA bilim insanları, bu durumun deprem riski, toprak kaymaları, ekosistemlere olan etkiler, kirlilik, su kaynaklı hastalıkların artışı ve Yangtze Nehri’ndeki tuzluluk değişimleri gibi sorunlara neden olabileceğinden endişe duyuyor.