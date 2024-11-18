NASA'dan kritik uyarı: Uzay istasyonundaki sızıntı felakete yol açabilir!

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaşanan hava sızıntısı yeni boyutlara ulaştı. ISS'te gün geçtikçe tehlikenin daha da büyüdüğü kaydedilirken, çatlakların çok küçük olması ve yakınlarda boru hatlarının bulunmasından dolayı teşhis araçlarıyla bölgeye ulaşmak ve tamir yapmanın da zor olduğu kaydedildi. ABD'li uzay ajansı, tamir edilememesi durumunda sızıntının bir felakete yol açabileceğini belirtti.

NASA'dan kritik uyarı: Uzay istasyonundaki sızıntı felakete yol açabilir! - 1

NASA'ya göre Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bir bölümü sızıntı yapıyor ve bu sızıntı 'felaket' sonuçlar doğurabilir.

ISS'in Rus uzay ajansı Roscosmos tarafından kontrol edilen bölümü, basınç ve hava sızıntısı nedeniyle potansiyel olarak korkutucu nitelikte bir arızaya doğru ilerliyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA'dan kritik uyarı: Uzay istasyonundaki sızıntı felakete yol açabilir! - 2

ANLAŞMAZLIK SÜRÜYOR

Roscosmos yetkililerine göre kozmonotlar bölgeye yama yapmaya çalışıyor, ancak NASA ve ajans bu sorunun gerçekten ne kadar ciddi olduğu konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

Bir futbol sahası büyüklüğündeki uzay laboratuvarının astronotlara ev sahipliği yapabilmesi için mutlaka belirli koşullarda kalması gerekiyor ki bu da alanın basınçlı ve solunabilir gazlardan oluşmasını sağlıyor.

NASA'dan kritik uyarı: Uzay istasyonundaki sızıntı felakete yol açabilir! - 3

SIZINTI YENİ BOYUTLARA ULAŞTI!

Ancak sızıntılar ilk kez 2019 yılında Rus Zvezda modelini kargo taşıyan araçların girmesine izin veren bir tünelde tespit edildiğinden bu yana bir sorun haline geldi.

TEHLİKE OLUŞTURABİLİR

NASA Genel Müfettişlik Ofisi'nin raporuna göre, sızıntı yeni boyutlara ulaşarak ABD'li yetkililerin gemideki mürettebat için bir tehdit oluşturabileceğini tespit etmesine yol açtı.

NASA'dan kritik uyarı: Uzay istasyonundaki sızıntı felakete yol açabilir! - 4

NASA, CNN'e yaptığı açıklamada, sorunu daha da kötüleştiren şeyin çatlakların çok küçük olması, çıplak gözle görülememesi ve yakınlarında braketler ve boru hatları bulunması, bu nedenle bu bölgelere teşhis araçlarının sokulmasının zor olduğunu açıkladı.

NASA Genel Müfettişlik Ofisi raporunda, her iki tarafın da bölgenin 'savunulamaz' bir seviyeye ulaşması halinde kapatılması gerektiği konusunda anlaştığı ancak bu terimin ne anlama geldiği konusunda henüz bir anlaşmaya varamadığı belirtildi.

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