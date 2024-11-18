NASA'dan kritik uyarı: Uzay istasyonundaki sızıntı felakete yol açabilir!
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaşanan hava sızıntısı yeni boyutlara ulaştı. ISS'te gün geçtikçe tehlikenin daha da büyüdüğü kaydedilirken, çatlakların çok küçük olması ve yakınlarda boru hatlarının bulunmasından dolayı teşhis araçlarıyla bölgeye ulaşmak ve tamir yapmanın da zor olduğu kaydedildi. ABD'li uzay ajansı, tamir edilememesi durumunda sızıntının bir felakete yol açabileceğini belirtti.
NASA'ya göre Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bir bölümü sızıntı yapıyor ve bu sızıntı 'felaket' sonuçlar doğurabilir.
ISS'in Rus uzay ajansı Roscosmos tarafından kontrol edilen bölümü, basınç ve hava sızıntısı nedeniyle potansiyel olarak korkutucu nitelikte bir arızaya doğru ilerliyor.