NASA'dan kritik uyarı: Uzay istasyonundaki sızıntı felakete yol açabilir!

ANLAŞMAZLIK SÜRÜYOR

Roscosmos yetkililerine göre kozmonotlar bölgeye yama yapmaya çalışıyor, ancak NASA ve ajans bu sorunun gerçekten ne kadar ciddi olduğu konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

Bir futbol sahası büyüklüğündeki uzay laboratuvarının astronotlara ev sahipliği yapabilmesi için mutlaka belirli koşullarda kalması gerekiyor ki bu da alanın basınçlı ve solunabilir gazlardan oluşmasını sağlıyor.