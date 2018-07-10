NASA'dan Mars görevi için uçuş puanı (NASA Mars bileti 2020)
ntv.com.tr
NASA, Mars görevi için bilet alan yolculara uçuş puanı veriyor. Kampanya 30 Eylül 2019’a kadar sürecek.
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) çok konuşulacak bir programa start verdi.
2020 Mars görevi için yeni bir tanıtım kampanyası başlatan NASA, Mars görevi için bilet alan yolculara uçuş puanı veriyor.
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30 Eylül 2019'a kadar sürecek olan NASA'nın kampanyasına isteyen herkes katılabiliyor ve katılımcılar NASA tarafından üretilmiş olan dijital bir 'biniş kartı'na sahip oluyor.
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18 YAŞINDAKİ ALYSSA CARSON MARS’A AYAK BASAN İLK İNSAN OLMAYA HAZIRLANIYORNASA'nın astronot programına seçilip mezun olan en genç kişi olarak tarihe geçen Alyssa Carson, Mars’a ayak basan ilk insan olmak için çalışıyor.
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NASA'nın Louisiana'daki astronot eğitim merkezinde Mars görevi için eğitim gören 18 yaşındaki Carson, aynı zamanda Advanced Possum Academy'e kabul edilip mezun olan en genç kişi de oldu.
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5Carson yaptığı açıklamada, 3 yaşındayken izlediği “Backyardigans” programından çok etkilendiğini ve Mars’a gitmenin hayalini çocukluğundan beri kurduğunu söyledi.
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6Kurduğu vakıf ile de gençlere hayallerini gerçekleştirebilmeleri için destek olan genç astronot sözlerine şöyle devam etti:
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“Her zaman hayallerinizi izleyin ve kimsenin onları sizden almasına izin vermeyin. Tüm astronotlar, özellikle kadın astronotlar bana izleyebileceğim bir yol gösterdi.”
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8Alyssa'nın babası Bert Carson 2008 yılında kızını NASA Uzay Kampı’na kayıt ettirdikten sonra Alyssa zamanla Laval, Quebec ve İzmir’de bulunan uzay kamplarında bulundu.
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Astronotluk eğitiminin yanı sıra İspanyolca ve Fransızca eğitimi alan Carson’un, Mars görevine kadar Uluslararası Uzay Üniversitesi'nde eğitim göreceği belirtildi.
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Alyssa Carson'ın 2033 yılında katılacağı Mars görevi kapsamında Kızıl Gezegen’de bir insan kolonisinin kurulması amaçlanıyor.
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