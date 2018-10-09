NASA'dan NBA yıldızına 'davetiyeli' yanıt

1 Ay'a inişin gerçek olmadığına inanan NBA yıldızı Stephen Curry'ye Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yanıt geldi. Curry, NASA tarafından eğitime davet edildi.

2 NASA yetkilisi Allard Beutel, CNN International'a yaptığı açıklamada NASA’nın 1969-1972 arasında Ay’a 12 Amerikan astronotu indirdiğine dair pek çok kanıt olduğunu söyledi.

3 Curry’nin, Houston’daki Johnson Uzay Merkezi’nde bir tur atmasını çok istediklerini belirten Beutel, Rockets ile oynayacakları bir sonraki maç için şehre geldiklerinde Curry’nin tesisi ziyaret edebileceğini söyledi.

4 NASA 2.6 MİLYAR DOLARLIK PROJEYİ DUYURDU NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, ajansın Ay'da yapılacak deneyler için doğrudan kendi roket ve mekikleriyle yük taşımak yerine özel şirketlerden taşıma hizmeti alacağını açıklamıştı

5 Ay yüzeyinde yapılacak bilimsel deneyler için malzeme ve donanım taşımak üzere özel şirketlerden hizmet alıncağını belirten Bridenstine, NASA'nın şirketlere hizmet için ödeme yapacağı, ulaştırmanın nasıl gerçekleştirileceğinin detaylarına ise şirketlerin karar vereceğini ifade etti.

6 Halihazırda 9 özel şirketin söz konusu hizmetleri vermeye talip olduğunu kaydeden Bridenstine bu yolu seçmekteki amacın Ay yüzeyinde bilim ve teknoloji deneylerinin mümkün olduğunca hızlı ve az maliyetle yapmak olduğunu vurguladı.

7 Özel sektör ortaklığının NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) kargo kapsülleri yollamak üzere SpaceX ve Orbital ATK firmalarıyla yürüttüğü ortaklık modelinde uygulanacağı belirtildi.

8 NASA, "Ay Ticari Yük Hizmetleri" adı verilen proje kapsamındaki hizmetlere 10 yılda toplam 2,6 milyar dolar ödeyecek.

9 Özel şirketlerin aracılık ettiği ilk seferin insanoğlunun Ay'a ilk kez ayak basışının 50. yıl dönümü olan 2019'da gerçekleşebileceğini belirtiliyor.

10 NVİDİA "AY'A ÇIKILMADI" TEORİSİNE SON NOKTAYI KOYMUŞTU Yaklaşık 4 yıl önce Nvidia, Maxwell GPU teknolojisiyle Ay'a çıkış sürecini simüle etmiş ve bunun stüdyo ortamında çekilmesinin mümkün olmadığını ispatlamıştı.

11 O dönem bunu GeForce GTX 980 grafik kartıyla gösteren Nvidia, bu kez de TX Real-Time Ray Tracing teknolojosiyle bir çalışma gerçekleştirdi ve aynı sonuca ulaştı.

12 NASA’DAN KOMPLO TEORİLERİNİ SUSTURACAK PAYLAŞIM NASA, geçtiğimiz hafta neredeyse 50 senedir dillendirilen “ABD Ay’a ayak basmadı” komplo teorisini susturacak bir paylaşımda bulunmuştu

13 NASA, Ay’a ayak basılan tarihi uçuş Apollo 11’e ait 10 binden fazla fotoğrafı kamuoyu ile paylaştı.

14 16 Temmuz 1969'da Ay'a iniş yapan ilk uzay aracı Apollo 11'de astronot Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Collins bulunuyordu.

15 Apollo 11'in 20 Temmuz'da Ay'ın yörüngesine girmesinin ardından astronot Neil Armstrong, Ay'a ayak basan ilk insan oldu.

16 Apollo 11 misyonu komutanı Amstrong'u, yaklaşık 20 dakika sonra astronot Aldrin izledi ve böylelikle Ay'a ayak basan ikinci kişi oldu.

17 İşte NASA tarafından paylaşılan o karelerden en dikkat çekenleri...

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