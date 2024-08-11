NASA'dan sert Boeing raporu: Astronotlar uzayda nasıl mahsur kaldı?

8 GÜN SÜRECEK GÖREV 1 YILA ÇIKTI

Uzay ajansı içinde, Boeing'in Starliner uzay aracını kullanan ilk iki astronotu kurtarmanın en iyi yolunun ne olacağı konusunda yaz boyunca tartışmalar yaşandı.

Bu uzay aracı, ikiliyi bu haziran ayında sekiz günlük bir görev için yörüngeye taşıyıp geri getirecekti.