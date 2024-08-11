NASA'dan sert Boeing raporu: Astronotlar uzayda nasıl mahsur kaldı?
NASA'nın yeni yayınladığı bir rapor, Boeing'in felaket getiren Starliner mekiğinin iki astronotu uzayda nasıl mahsur bıraktığını gözler önüne seriyor. Boeing'in "çok sayıda idari hatasını" incelemek için Pentagon araştırmacılarıyla ortaklık kuran NASA, "Kaynak sorunları Boeing'in deneyimsiz teknisyenleri, yetersiz iş planlaması ve denetiminden kaynaklandı" açıklamasında bulundu. Her iki astronotun da 2025 yılına kadar uzayda mahsur kalması beklenirken havacılık devine "kalite kontrol standartlarına uymaması" nedeniyle mali cezalar verilmesi isteniyor.
"ETKİSİZ KALİTE YÖNETİMİ"
NASA'nın yayınladığı yeni ve yıkıcı bir rapor, "Boeing'in etkisiz kalite yönetiminin" iki astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalmasına neden olduğunu ortaya koydu.
Starliner'ın "Mürettebat Uçuş Testi" olarak bilinen görevi, NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ı Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermişti.