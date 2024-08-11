NASA'dan sert Boeing raporu: Astronotlar uzayda nasıl mahsur kaldı?

NASA'nın yeni yayınladığı bir rapor, Boeing'in felaket getiren Starliner mekiğinin iki astronotu uzayda nasıl mahsur bıraktığını gözler önüne seriyor. Boeing'in "çok sayıda idari hatasını" incelemek için Pentagon araştırmacılarıyla ortaklık kuran NASA, "Kaynak sorunları Boeing'in deneyimsiz teknisyenleri, yetersiz iş planlaması ve denetiminden kaynaklandı" açıklamasında bulundu. Her iki astronotun da 2025 yılına kadar uzayda mahsur kalması beklenirken havacılık devine "kalite kontrol standartlarına uymaması" nedeniyle mali cezalar verilmesi isteniyor.

NASA'dan sert Boeing raporu: Astronotlar uzayda nasıl mahsur kaldı? - 1

"ETKİSİZ KALİTE YÖNETİMİ"

NASA'nın yayınladığı yeni ve yıkıcı bir rapor, "Boeing'in etkisiz kalite yönetiminin" iki astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalmasına neden olduğunu ortaya koydu.

Starliner'ın "Mürettebat Uçuş Testi" olarak bilinen görevi, NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ı Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermişti.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA'dan sert Boeing raporu: Astronotlar uzayda nasıl mahsur kaldı? - 2

PARA CEZASI TALEP EDİLİYOR

NASA'nın Müfettişlik Genel Ofisi'nin hazırladığı raporda, havacılık devine "kalite kontrol standartlarına uymaması" nedeniyle mali cezalar verilmesi bile isteniyor.

NASA'dan sert Boeing raporu: Astronotlar uzayda nasıl mahsur kaldı? - 3

8 GÜN SÜRECEK GÖREV 1 YILA ÇIKTI

Uzay ajansı içinde, Boeing'in Starliner uzay aracını kullanan ilk iki astronotu kurtarmanın en iyi yolunun ne olacağı konusunda yaz boyunca tartışmalar yaşandı.

Bu uzay aracı, ikiliyi bu haziran ayında sekiz günlük bir görev için yörüngeye taşıyıp geri getirecekti.

NASA'dan sert Boeing raporu: Astronotlar uzayda nasıl mahsur kaldı? - 4

PENTAGON DEVREYE GİRDİ

Keşif gezisi uzadıkça NASA, Boeing'in "çok sayıda idari hatasını" incelemek için Pentagon araştırmacılarıyla ortaklık kurdu.

Boeing'in Starliner inşasındaki birçok sorunu araştırmak için uzay ajansının gözlemcileri, Pentagon'un Savunma Sözleşmeleri Yönetim Ajansı'ndaki personelden yardım istedi.

Her iki astronotun da 2025'e kadar uzayda kalması bekleniyor.

NASA'dan sert Boeing raporu: Astronotlar uzayda nasıl mahsur kaldı? - 5

"DÜZELTİCİ ÖNLEMLER ALINMADI"

NASA tarafından yayınlanan raporda, "Boeing'in eksiklikleri giderme süreci bugüne kadar etkili olmadı. Şirket, aynı kalite kontrol sorunları tekrar ortaya çıktığında düzeltici önlemler alma konusunda genel olarak duyarsızdı" ifadeleri kullanıldı.

NASA'dan sert Boeing raporu: Astronotlar uzayda nasıl mahsur kaldı? - 6

DENYİMSİZ TEKNİSYENLER VE YETERSİZ PLANLAMA

NASA Genel Müfettişliği, "NASA yetkililerine göre, kaynak sorunları Boeing'in deneyimsiz teknisyenleri ve yetersiz iş emri planlaması ve denetiminden kaynaklandı" açıklamasında bulundu.

Ofisin raporunda, "Eğitimli ve kalifiye iş gücünün eksikliği, Boeing'in NASA gerekliliklerine ve endüstri standartlarına uymayan parça ve bileşenler üretmeye devam etme riskini artırıyor" ifadelerine yer verildi.

NASA'dan sert Boeing raporu: Astronotlar uzayda nasıl mahsur kaldı? - 7

NASA araştırmacıları, "Boeing yetkilileri kabul edilemez çevre koşulları altında donanım işlemeyi onayladı, hasarlı contaları kabul etti ve inceleme için NASA'ya sundu" sonucuna vardı.

NASA'dan sert Boeing raporu: Astronotlar uzayda nasıl mahsur kaldı? - 8

Boeing ise uzay kapsülünün astronotları güvenli bir şekilde evlerine götürebileceği konusunda ısrar ediyor.

Ancak şirket çarşamba günü yaptığı açıklamada, NASA'nın kararı doğrultusunda kapsülü boş olarak geri getirmek için gerekli adımları atacaklarını söyledi.

NASA'dan sert Boeing raporu: Astronotlar uzayda nasıl mahsur kaldı? - 9
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