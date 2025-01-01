NASA'dan tarihi keşif: Güneş Sistemi'nin yeni gezegeni ortaya çıktı!
Yıllardır süren spekülasyonların ardından NASA, Güneş Sistemi'nde dokuzuncu bir gezegenin varlığını doğruladı. Neptün’ün ötesinde yer alan bu dev gezegen, Dünya’nın kütlesinin 5 ila 10 katı büyüklüğünde. Gök cisminin, eliptik ve uzak yörüngesi nedeniyle doğrudan gözlemi şu an için zor olsa da, NASA bu gizemli gezegeni incelemek için yeni teleskoplar geliştirmeyi planlıyor.
Yıllardır süren spekülasyonlar ve teorilerin ardından NASA, Güneş Sistemi'nde dokuzuncu bir gezegenin varlığını doğruladı.
Bu keşif, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacı Konstantin Batygin liderliğinde gerçekleştirildi ve astronomi alanında devrim niteliğinde bir ilerlemeye işaret ediyor.