NASA'dan tarihi keşif: Güneş Sistemi'nin yeni gezegeni ortaya çıktı!

BİR CİSMİN GEZEGEN OLARAK SINIFLANDIRILMASI İÇİN GEREKENLER

Her gök cismi gezegen olarak sınıflandırılamaz.

Mevcut yönergelere göre, bir cismin gezegen olarak kabul edilmesi için şu temel kriterleri karşılaması gerekir:

Yörüngeyi Temizleme: Cisim, yörüngesini domine etmeli ve yörüngesini diğer gök cisimleriyle önemli ölçüde paylaşmamalıdır.

Yeterli Kütle: Kendi yerçekimi nedeniyle yuvarlak bir şekle sahip olacak kadar büyük olmalı ve yakınındaki diğer cisimlerin yerçekimsel etkilerinin üstesinden gelebilmelidir.

Bu kriterler, Plüton’un cüce gezegen olarak yeniden sınıflandırılmasına neden olan standartlarla aynıdır.