NASA'dan uyarı: Rekor soğuklara hazır olun
ntv.com.tr
İklim değişikliği ve Küresel Isınma gibi alanlarda yoğun mesai harcayan NASA bilim insanları rekor soğuklara karşı uyardı.
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Küresel Isınma son dönemde Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) üzerine en çok mesai harcadığı konuların başında geliyor.
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Yeni iklim araştırmasını yayınlayan NASA'nın verileri pek iç açıcı değil. Zira kurum önümüzdeki dönemde rekor seviyede soğuk beklediklerini açıkladı.
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Dr. Tony Philips ve Kıdemli Araştırma Bilimcisi Martin Mlynczak yaptıkları araştırma sonucunda Güneş'in eskisi kadar verimli olmadığını ve bu etkilerinin gitgide hissedilmeye başlanacağını belirtti.
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Yapılan uydu çalışmalarında Termosfer'de soğuma ve buna bağlı daralma olduğu dikkatleri çekmiş durumda.
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NASA Kıdemli Araştırma Bilimcisi Martin Mlynczak nitrik oksit seviyesinin olması gerektiğinden 10 kat kadar daha düşük olduğunu belirterek, çok yakında uzay çağı için rekor soğukların görülme ihtimalinin bulunduğunu belirtti.
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Mlynczak bunun için henüz yeterli seviyenin oluşmadığını ancak birkaç ay içinde olabileceğini de ekledi.
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7Geçtiğimiz yıl NASA tehlikenin boyutunu gözler önüne sermek için 1880'den günümüze olan değişikliği gösteren materyalleri yayınlamıştı.
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8İşte NASA'nın gözünden Dünya'nın 137 yıllık değişimi
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