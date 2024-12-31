NASA'dan uyarı: Yılbaşı gecesi asteroit tehlikesi!

SAATTE 28 BİN KM HIZ

16 metre genişliğindeki bu asteroit, saatte 28 bin 227 kilometre hızla hareket edecek ve Dünya'ya yaklaşık 2 milyon 580 bin kilometre mesafeden, yani Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yaklaşık 6,7 katı uzaklıktan geçecek.

2024 AV2 asteroidi, Dünya'ya yakın bir yörüngede hareket ettikleri için bilimsel açıdan ilgi çekici olan Dünya'ya Yakın Cisimler (NEO) sınıfına ait.