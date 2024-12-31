NASA'dan uyarı: Yılbaşı gecesi asteroit tehlikesi!
NASA, 31 Aralık'ta Dünya'ya yakın bir mesafeden geçecek olan 2024 AV2 adlı asteroit için bir uyarı yayınladı. Ev büyüklüğündeki göktaşının saatte 28 bin 227 kilometre hızla hareket ettiği öğrenildi. Dünya’ya 2 milyon 580 bin kilometre mesafeden geçmesi beklenen asteroit, 16 metre genişliğinde. Uzay ajansları, gelecekteki tehditleri önceden tespit edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
NASA, yılbaşı gecesi Dünya'ya çok yakın bir mesafeden geçmesi beklenen, ev büyüklüğünde büyük bir asteroit konusunda uyarı yayınladı.
Bu asteroit, bu ay Dünya'ya yakın geçen ikinci göktaşı olacak.
Asteroidin adı 2024 AV2 ve 31 Aralık günü Dünya'ya yaklaşması bekleniyor.