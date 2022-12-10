NASA'dan uzay bulmacası: Fotoğraftaki tüm gizli kodları ve mesajları çözebilir misiniz?

Bu fotoğrafa iyi bakın. Ay yolculuğundan dönen Orion kapsülünün içini görüyorsunuz. Ancak, merkezdeki sanal asistan da dahil olmak üzere yalnızca son teknoloji ekipmana odaklanmayın. NASA, takipçilerinin çözmesi için kapsülün içine birkaç bulmaca yerleştirdi.
Sosyal medya kullanıcıları, uzay aracının içine yerleştirilen semboller, sayılar ve resimleri paylaşarak bu zorluğun üstesinden geldi.
Bazı tahminler arasında kırmızı kuş benzeri bir sembol, yumuşak bir Snoopy oyuncağı ve Frank Sinatra'nın 'Fly Me To The Moon' şarkısının ilk beş notası olduğu düşünülen CBAGF harflerinin yer aldığı sarı bir etiket yer alıyor.
Orion şu anda, insanları taşımak için tasarlanmış herhangi bir uzay aracının şimdiye kadar seyahat ettiği en uzak mesafeye uçtu. Orion şu anda ABD’den sadece 48 saat uzakta ve yaklaşık 2 milyon kilometrelik başarılı yolculuğunu bitirmek üzere.
Ancak, Orion Pasifik Okyanusu'na gelmeden önce hala çok şey ters gidebilir. NASA’nın Artemis Misyonu, kapsülü uzayda test etmeyi amaçlasa da, NASA mühendisleri mühendisler, insanlar içinde seyahat etmeden önce uzay aracının Dünya atmosferine yeniden girme ısısından sağ çıkabileceğine dair kanıt görmek istiyor.
Bunun için Orion Kapsülü’nün, Güneş’in yüzeyinin yarısı kadar sıcak olan 3 bin santigrat derecelik kavurucu sıcaklıklara dayanması ve saatte 40 bin kilometrelik hızını birden azaltması gerekiyor.
NASA, dünya Orion’un eve dönmesini beklerken insanları eğlendirmek için söz konusu bulmacaları oluşturdu.
Resmin ortasındaki noktalar ve çizgiler: Bu bir mors alfabesi kodu ve -.-./…./.-/.-./.-../../ şeklinde okunuyor ve Charlie'ye çevriliyor. Astronot Snoopy oyuncağı, Charlie Brown lakaplı 1969 Apollo 10 Komuta ve Hizmet Modülünü ifade ediyor.
Harfli not: Bu notta CBAGF yazıyor ve ilk üç harfin üzerinde eşit büyüklükte üç çizgi var. G'nin üzerinde kısa bir çizgi ve F'nin üzerinde uzun bir çizgi görünüyor. O halde bunların müzik notası olduğu görülüyor. Notalar ise Bart Howard'ın 58 yıllık ortağı Thomas Fowler için yazdığı “Fly Me To The Moon” (Benimle Ay’a Uç) adlı şarkının ilk beş notası.
Kırmızı kuş sembolü: Bunun bir kartal olduğu, Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'i Ay'ın yüzeyine götüren Ay modülü Eagle’a (Kartal) gönderme olduğunu görülüyor. Armstrong, 20 Temmuz 1969'da NASA'ya "Kartal indi" dedi.
Snoopy'nin üstündeki duvardaki sayı dizileri: İlk satırda 1, 31, 32, 33, 34, 39. 31'in altında başlayan sonraki satırda 41, 45, 46, 47, 49 var. Bunun Orion’un henüz bilinmeyen önemli bir andaki koordinatları olma ihtimali yüksek.
Mavi daire: Orion, Amazon ve Cisco ile işbirliği içinde Lockheed Martin'in sesle etkinleştirilen ses ve video teknolojisinin bir teknoloji gösterimi olan 'Callisto yükü'ne sahip. Mavi daire, bir daire içinde kırmızı bir ışığa sahip olmasına rağmen, 1968 yapımı 2001: A Space Odyssey filmindeki HAL 9000 bilgisayarına gönderme yapıyor.
Öte yandan, NASA fotoğraftaki gizli tüm bilmeceleri ve yanıtları bugün ilerleyen saatlerde açıklayacağını duyurdu. Eğer fotoğrafta sizin fark ettiğiniz farklı bilmeceler varsa lütfen bizimle paylaşın.