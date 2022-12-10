NASA'dan uzay bulmacası: Fotoğraftaki tüm gizli kodları ve mesajları çözebilir misiniz?

Mavi daire: Orion, Amazon ve Cisco ile işbirliği içinde Lockheed Martin'in sesle etkinleştirilen ses ve video teknolojisinin bir teknoloji gösterimi olan 'Callisto yükü'ne sahip. Mavi daire, bir daire içinde kırmızı bir ışığa sahip olmasına rağmen, 1968 yapımı 2001: A Space Odyssey filmindeki HAL 9000 bilgisayarına gönderme yapıyor.

Öte yandan, NASA fotoğraftaki gizli tüm bilmeceleri ve yanıtları bugün ilerleyen saatlerde açıklayacağını duyurdu. Eğer fotoğrafta sizin fark ettiğiniz farklı bilmeceler varsa lütfen bizimle paylaşın.