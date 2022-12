NASA'dan uzay bulmacası: Fotoğraftaki tüm gizli kodları ve mesajları çözebilir misiniz?

Harfli not: Bu notta CBAGF yazıyor ve ilk üç harfin üzerinde eşit büyüklükte üç çizgi var. G'nin üzerinde kısa bir çizgi ve F'nin üzerinde uzun bir çizgi görünüyor. O halde bunların müzik notası olduğu görülüyor. Notalar ise Bart Howard'ın 58 yıllık ortağı Thomas Fowler için yazdığı “Fly Me To The Moon” (Benimle Ay’a Uç) adlı şarkının ilk beş notası.